Lucrări

Președintele PNL al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a apreciat investițiile făcute în comuna Stulpicani de actualul primar, Vasile Zamcu. Prezent în Stulpicani la mai multe investiții finalizate, Gheorghe Flutur a remarcat atât lucrările de modernizare a unităților școlare, modernizările de drumuri, investiții completate de lucrările finanțate de Consiliu Județean, dar și în rețelele de apă și canalizare. ”Am venit să văd ce a făcut primarul aici. A făcut un lucru bun, a făcut mai multe lucruri bune Vasile Zamcu. Nu am cum să nu îl felicit pentru asta. Vasile Zamcu e un om de care are nevoie Stulpicani. Și nu vreau să se supere alte bresle sau categorii. Uneori un primar trebuie să fie în cizme și cât mai des, să nu fie comod, să se lupte pentru comunitate”, a declarat Gheorghe Flutur. El a ținut să remarce și modul în care Vasile Zamcu s-a implicat atunci când comuna Stulpicani a fost afectată de inundații, atunci când a fost alături de acesta după ce i-a fost solicitat ajutorul. În același timp, Flutur a amintit și de investițiile pe care Consiliul Județean Suceava le-a făcut în modernizarea drumurilor din această comună, de la tronsonul către pasul Puzdra, dar și cel către Codrii Seculari de la Slătioara. „Un primar trebuie să fie un om harnic și implicat, popular, să vorbească pe înțelesul tuturor. Am venit lângă el și vreau să-l ajut și cred că l-am ajutat, că nu v-ați așteptat dumneavoastră, cei din Stulpicani, să modernizăm noi drumurile atât de repede aici. Un domn de aici, din Stulpicani, mi-a spus: <domnule Flutur, te-am criticat acum câțiva ani cu drumul asta. Dar acum te-am iertat>. Și e bine. Nu le putem face toate deodată, dar să știți că pe zona de munte m-ați avut prieten dintotdeauna. Și cei mai mare dușmani ai mei trebuie să recunoască că Gheorghe Flutur și când a fost ministru sau senator sau președinte de Consiliu Județean a ținut și cu zona de munte”, a precizat președintele CJ Suceava.

El a amintit că atunci când a fost ministru al Agriculturii, locuitorii din zona de munte au beneficiat de fonduri pentru motocositoare, aparate de muls, dar și alte subvenții. „Am făcut acest lucru pentru că și eu vin de aici și știu că la noi vara cade într-o joi și nu se compară cu sudul, care primește subvenții la orice, la motorină, la semințe, la apa din canalele de irigații și așa mai departe”, a spus Gheorghe Flutur. Nu în ultimul rând, el a declarat că este extrem de important ca într-o localitate precum Stulpicani să fie finalizat un proiect pentru rețele de apă și canalizare, care reprezintă un pas mare uriaș spre civilizație, dar în același timp extrem de important este și un alt aspect, cel al creării de noi locuri de muncă. Flutur a spus că CJ Suceava a început un amplu program pentru modernizarea rețelei de drumuri, investiții vitale pentru dezvoltarea economică a localităților din județ.