Cu măsuri de siguranță

Dacă îți place să „călătorești” prin intermediul experiențelor culinare și să deguști preparate inedite din diverse colțuri ale lumii, vino să te bucuri de oferta bogată a restaurantelor din zona food court și de atmosfera primitoare a cafenelelor de la Iulius Mall Suceava! Toate locațiile sunt pregătite să te întâmpine cu responsabilitate și măsuri de siguranță!

Restaurantele de la Iulius Mall Suceava te așteaptă cu meniuri delicioase, indiferent dacă vrei să încerci bunătățile de La Petite Creperie, pizza de la Yumm, burgeri de la Mc Donald’s sau Fryday, aripioare picante de la KFC, souvlaki de la Spartan sau mâncare chinezească de la Manay Chinesse Food. Dacă ți-e poftă de mâncare tradițională, destinația ta este Medieval Gurmand, pentru mâncare mediteraneeană fă o vizită Sale e Pepe, noodles delicioși vei găsi la Noodle Pack, iar pentru bunătăți orientale alege Mesopotamia sau Mado. Cu deserturi te îmbie Donuterie, #cioco și La Larisa, iar pentru sucuri din fructe proaspete poți poposi la Morcoveață sau Elixir. La Thet Thai Ice Cream și Betty Ice te răcorești cu o înghețată aromată.

Ai cel puțin cinci motive să ieși în oraș la o cafea! Atmosfera vibrantă, specialitățile apetisante, compania prietenilor, servirea impecabilă, în siguranță. Acum poți savura și în interior o cafea și deserturi artizanale La Fontana, specialitatea Starbucks favorită sau un espresso revigorant de la Promenade. Pentru limonadă cu diverse arome sau fresh de potocale poți alege Kups, iar dacă vrei o cafea to go, treci pe la Caffe For You.

În continuare, te poți bucura de ultimele zile călduroase și pe terasele cafenelelor și a food court-ului Iulius Mall Suceava, unde poți îmbina perfect experiențele gastronomice deosebite cu momentele de relaxare.

La Iulius Mall Suceava, poți să te desprinzi de agitația urbană și să te delectezi cu o incursiune culinară oferită de varietatea celor peste 10 restaurante din zona foodcourt. Siguranța ta este pe primul loc, de aceea, Iulius Mall Suceava a implementat un pachet complet de măsuri de distanțare fizică și de protecție. Calitatea aerului este foarte importantă, astfel că sistemul de ventilație funcționează cu un procent de 100% aer proaspăt, fără recirculare. În plus, capacitatea de locuri din zona food court a fost înjumătățită, mesele sunt dezinfectate și amplasate la o distanță de cel puțin doi metri, personalul poartă echipament de protecție, iar tu poți împărți masa cu maximum încă cinci prieteni și ai la dispoziție facilități pentru igienizarea mâinilor.