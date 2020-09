Comunități locale

În perioada 17 – 31 august, specialiștii Salvați Copiii Suceava – Caravana „Salvați Copiii” - au oferit consiliere reprezentanților autorităților locale și ai unităților de învățământ din 20 de localități sucevene, pentru adoptarea urgentă a unor măsuri concrete care să asigure copiilor din aceste localități condiții materiale și echipamente tehnice adecvate începerii noului an școlar.

Caravanele Salvați Copiii reprezintă o componentă a campaniei naționale „Vreau la școală”. După cum a declarat Camelia Iordache, președinta filialei Salvați Copiii Suceava, la fel de importante sunt pregătirea cadrelor didactice pentru a face față cerințelor educației online și intensificarea activităților de asistență socială pentru identificarea situațiilor de sărăcie, excluziune socială ori abuz în rândul copiilor și protecția lor imediată conform legii.

Probleme nerezolvate

La întâlnirile organizate în luna august de Salvați Copiii Suceava au participat primari, directori de școli, profesori, asistenți sociali, consilieri școlari, asistenți medicali comunitari, mediatori sanitari, reprezentanți ai comitetelor de părinți și ai consiliilor elevilor, polițiști din Pătrăuți, Todirești, Adâncata, Siret, Dorna Candreni, Dorna Arini, Ciocănești, Moldovița, Hănțești, Oniceni, Siminicea, Ilișești, Ciprian Porumbescu, Arbore, Șcheia, Gulea – Dolhasca, Lupcina, Ulma – Nisipitu, Suceava – Liceul cu Program Sportiv, Vama.

Participanții au transmis problemele cu care se confruntă în organizarea noului an școlar și au discutat propunerile aduse de Salvați Copiii Suceava referitoare la condițiile minime ce trebuie respectate pentru a asigura un cadru sigur pentru educație.

Orice decizie cu privire la organizarea orelor școlare cu prezența fizică a copiilor trebuie să respecte, fără excepție, normele sanitare anunțate de către autorități. Dintre acestea, propuse și de Salvați Copiii, amintim respectarea distanțării fizice de minimum 1,5 m între elevi, ceea ce presupune verificarea spațiilor școlare la clasă și calcularea numărului maxim de elevi ce pot fi acceptați la clasă, ceea ce poate determina, în special în mediul urban, organizarea claselor în grupe de copii ce vor participa la ore. De asemenea, asigurarea tabletelor, a consumabilelor igienico-sanitare (măști, dezinfectanți și, în locul separatoarelor din plexiglas, viziere care sunt în măsură să ofere protecție totală a feței, acoperind și ochii, să prevină atingerea feței, să fie dezinfectate și refolosite și să permită comunicarea prin expresie facială), a unor condiții civilizate de învățare (apă curentă și canalizare, grupuri sanitare moderne, renovarea spațiilor insalubre), monitorizarea pauzelor între ore, pregătirea cadrelor didactice pentru predarea online, organizarea transportului și dotarea claselor cu tehnica necesară transmiterii orelor pentru elevii din grupele nonparticipante (în cazul scenariilor mixte) sunt aspecte de importanță egală, în lipsa cărora nu se poate vorbi de acces la educație sigură și de calitate pentru toți copiii.

47% dintre copii au utilizat, în starea de urgență și în starea de alertă, doar telefonul mobil

Conform analizei Salvați Copiii „Impactul Covid-19 asupra copiilor din România”, realizată în urma consultării a 5.000 de copii din România, copiii și-au exprimat dorința de a reveni în școli în luna septembrie. 47% dintre ei au declarat că au utilizat, în starea de urgență și în starea de alertă, doar telefonul mobil, dispozitiv care nu permite o reală participare la educația online. De aceea, nu întâmplător, aproximativ același număr de copii (48%) au resimțit puternic nevoia de ajutor direct pentru recuperarea materiei, inclusiv pe timpul verii. Copiii au conștientizat urgența pregătirii tuturor școlilor, indiferent de localitate și de resursele autorităților locale, pentru a asigura condiții de învățare decente, siguranță medicală și monitorizarea aplicării regulilor sanitare și de distanțare socială. „Aceste aspecte ne-au determinat să considerăm că, din perspectiva principiului fundamental al participării copiilor în luarea deciziilor care-i privesc în mod direct, reînceperea anului școlar la 14 septembrie, în condiții egale de siguranță sanitară și acces real la educație de calitate, reprezintă proba respectării interesului superior al copiilor”, au transmis reprezentanții Salvați Copiii.

Dificultăți

Problemele frecvente ce au fost prezentate de participanți la Caravana „Salvați Copiii” s-au referit la lipsa normelor de organizare clare și timpul foarte scurt care va putea fi alocat pentru organizarea noului an școlar, neclarități privind modalitatea de achiziție a echipamentelor IT și a materialelor necesare, lipsa fondurilor necesare pentru achiziția de echipamente de protecție pentru elevi și profesori și materiale pentru igienizare, faptul că părinții elevilor nu își asumă preluarea în custodie a tabletelor și de aceea nu va fi asigurat necesarul de echipamente IT pentru elevi, lipsa accesului la rețeaua de internet pentru unii dintre elevi, dificultăți ce vor apărea în organizarea transportului elevilor din cauza numărului mic de microbuze și șoferi, lipsa medicilor și asistenților medicali care să asigure asistență medicală pe parcursul derulării activității școlare etc. Elevii au subliniat faptul că au avut dificultăți în înțelegerea materiei pe parcursul activității online. Pentru mai multe informații, persoana de contact este: Elena Ailincă, coordonator local, suceava@salvaticopiii.ro, telefon: 0748 083 584; Liliana Bibac, coordonator programe educaționale, liliana.bibac@salvaticopiii.ro, telefon 0741 933 599.