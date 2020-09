Sănătate

Managerul Spitalului Municipal Rădăuți. Traian Andronachi, și-a exprimat nemulțumirea, într-o conferință de presă, vizavi de incapacitatea de a acorda sporurile salariale pentru personalul implicat în lupta anticovid. Andronachi a arătat că unitatea spitalicească este forțată să folosească bani din bugetul propriu pentru acoperirea acestor sume, în condițiile în care guvernul nu a alocat nici un leu. Traian Andronachi a declarat: „În conformitate cu prevederile legale care prevăd posibilitatea acordării sporurilor salariale personalului medical implicat în lupta împotriva COVID, unitatea sanitară a modificat bugetul unității, prinzând și acest capitol la cheltuieli. Deși unitatea sanitară a respectat toți pașii procedurali și, cu sprijinul unității administrativ-teritoriale, a efectuat și modificarea bugetului, până în momentul de față nu am primit sursele necesare pentru acordarea acestor drepturi salariale. Deși am primit asigurări din partea Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Suceava că aceste sume vor fi virate, până acum în contul spitalului rădăuțean nu s-au făcut aceste viramente. Ceea ce trebuie subliniat este faptul că în luna iulie, unitatea sanitară a acordat din bugetul propriu aceste drepturi personalului medical, însă până acum, 1 septembrie, nici măcar pentru luna iunie, care a fost plătită în iulie, aceste sporuri nu au intrat în conturile noastre. Este deranjant că în 7 august CAS solicita spitalului, prin adresă oficială, să-i comunice aceste drepturi salariale care trebuiau acordate personalului pentru perioada 16 martie-31 iulie. Ni se solicită să evidențiem distinct această sumă. Partea cu care ne simțim lezați este că spitalul e indus în eroare, deoarece această adresă a fost comunicată concomitent cu adresa prin care ni se solicita situația influențelor salariale. Consider că avem o problemă gravă…Atât timp cât legiuitorul stabilește că aceste drepturi salariale merită a fi primite de personalul medical și atât timp cât prin notele de relație pe care le comunică ne asigură că aceste sume vor fi alocate, mă întreb, retoric, de ce până la ceastă dată nu au fost alocate”.

Spitalul Municipal Rădăuți are 587 de angajați

Managerul a mai arătat că miercuri, 26 august, spitalul rădăuțean a primit de la CAS Suceava o adresă prin care se comunica că pentru plata sporurilor sunt în curs de aprobare unele acte care să reglementeze ca sursa de finanțare să fie din fonduri europene. Andronachi consideră că aceasta este o recunoaștere implicită că aceste sume de bani trebuie să fie virate de la bugetul de stat, și a precizat că spitalul rădăuțean, ca și celelalte unități spitalicești din țară, nu este interesat de unde vor fi recuperate aceste sume de către stat, ci este interesat ca banii să ajungă în conturile unității pentru ca personalul să-și primească aceste drepturi. „În aceste condiții, Spitalul Municipal Rădăuți nu va putea plăti aceste sporuri, chiar dacă noi am făcut toate diligențele posibile…”, a concluzionat Traian Andronachi. Spitalul Municipal Rădăuți are 587 de angajați, iar sporurile anticovid reprezintă între 5 și 30 de procente din drepturile salariale.