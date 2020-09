Susținem firmele locale

Singurul producător local de măști medicale este o firmă din cartierul Ițcani din municipiul Suceava, care până la declanșarea pandemiei cu noul coronavirus făcea pilote, perne, lenjerii și cuverturi. Proprietarul firmei, Ion Șveduneac, are 51 de ani, este de profesie inginer mecanic și tată a patru fete: Delia - medic rezident cardiologie, Denisa - studentă la Facultatea de Medicină din Cluj, Demetra - în clasa a V-a și Damiana- în clasa a III-a.

A intrat pe piața textilelor în 1993, după ce a lucrat la fostul Combinat de Celuloză și Hârtie. „Am cumpărat două mașini vechi de la o fabrică din Siret și am început cu capoate de damă, pe care le vindeam în Bazar. Ce câștigam investeam în firmă”, a povestit Ioan Șveduneac. De la capoate a trecut la pantaloni, apoi la pilote, perne, cuverturi și lenjerie.

În martie, la începutul pandemiei, avea 70 de angajați și credite în bănci luate pentru investițiile făcute în firmă. Sistarea activității ar fi fost o lovitură fatală atât pentru el, cât și pentru cei 70 de oameni care lucrează în firmă. Pentru a veni mai departe la fabrică, angajații trebuiau protejați în fața noului virus despre care nu se știa mare lucru. Pe piață nu se găseau nici un fel de măști de protecție, cu mare greutate se mai putea „face rost” de unele, dar în cantități foarte mici și la prețuri de la 7 lei în sus.

„Am fost printre primii care au făcut măști, chiar atunci, în martie. Dețineam materialul în două straturi, fără materialul filtrant, pe care nu-l avea nimeni atunci. Aveam și un utilaj cu ultrasunete care m-a ajutat să le lipesc. Unii au început să facă măști de bumbac. Ale noastre erau mai bune pentru că aveam acest TNT, care este cumva impermeabil”, își amintește Ion.

Donații pentru pompieri, poliție, cămine de bătrâni și medici

Primele măști au fost făcute la mașina de cusut. Erau măști faciale, nu medicale. Tot cu trei pliuri, care acopereau bine nasul și gura. Circa 5.000 le-a donat celor care aveau atunci, în carantină, cea mai mare nevoie - la poliție, pompieri și la cămine de bătrâni. A donat și 30 de lenjerii la universitate, pentru medicii de la Spitalul de Urgență Suceava, carantinați în căminele instituției academice. Apoi a început să vândă, la 2 lei bucata - costul materialului și manoperei, ne explică antreprenorul. „La începutul pandemiei m-am întrebat ce fac cu 70 de angajați? Am credite la bănci. Am reușit să rezist pe piață. Până când băncile s-au gândit să reeșaloneze ratele, trebuia să plătesc. Apoi am încercat să vedem cum putem merge mai departe. Ne-am informat cum trebuie să fie o mască și ne-a venit ideea să luăm o mașină standardizată care face măști”, povestește Ion Șveduneac.

A făcut un nou credit și a achiziționat din Turcia un astfel de utilaj, care l-a costat circa 130.000 de dolari.

Mașina a fost amplasată într-un spațiu separat, unde în două schimburi câte cinci oameni echipați în costume de protecție au început să lucreze la producția de măști medicale. Au făcut mostre de măști și le-au trimis la Ministerul Apărării Naționale pentru avizare. Apoi la Ministerul Sănătății.

Măștile făcute la Suceava au filtru mai gros decât cele din China

Ne arată prin ce sunt diferite măștile produse la Suceava de cele din China: au un filtru mai gros, care asigură o protecție mai bună. La cele chinezești materialul filtrant este de 20-25 grame pe metrul pătrat, la cele de la Suceava este de 100 g/mp. Cântărit cu o balanță specială, care se află în biroul lui Ion. „Chiar dacă este mai scump, este mai bun. Piața e ticsită de măștile din China, care vin cu prețuri foarte mici. Eu nu pot să realizez prețul cu care aduc comercianții măștile chinezești. Prețul la cutie este 1 leu, dar la vânzarea en gross scade. Trebuie să fiu compatibil cu piața, nu pot să le vând cu nu știu cât”, explică Ion Șveduneac.

Producția nu este deocamdată cea promisă de furnizorul turc al utilajelor. Încă mai sunt necesare reglaje pentru optimizare, dar reușește să producă 10.000- 15.000 de măști/ zi.

Ion Șveduneac a subliniat că vrea să rămână în producția de măști și după pandemie, de aceea preferă să folosească materiale de cea mai bună calitate, chiar dacă toate sunt de import și nu sunt deloc ieftine, mai ales în această perioadă, de criză sanitară. „Nu sunt superdeștept, n-am moștenit nici o avere. A vrut Dumnezeu să fac asta, de la zero”, a mai spus producătorul sucevean de măști.

Măștile medicale M 100 cls. I, produse de ConelTex SRL Suceava, pot fi achiziționate de la magazinul online al firmei https://www.coneltex.ro/masti-faciale-medicale, la prețul de 1 leu/ bucata, cu TVA inclus, în seturi a 50 de măști(50 de lei/cutia).