Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, care candidează din partea PSD pentru un nou mandat, a declarat că unul dintre cele mai importante proiecte pe care le va avea pentru următorii patru ani va fi construirea șoselei de centură a acestui municipiu. Cătălin Coman a spus că acest proiect nu va putea fi realizat doar de municipiul Fălticeni, ci într-un parteneriat cu alte patru localități învecinate, pe teritoriul cărora va trece această centură, dar și cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Coman a subliniat faptul că această investiție este absolut necesară pentru Fălticeni, având în vedere că traficul greu creează probleme în acest municipiu. „Într-o lună cum este august, când mulți dintre cei plecați în străinătate se întorc acasă, a apărut mai evidentă ca oricând necesitatea construirii unei rute ocolitoare în municipiul Fălticeni, pentru că vorbim de o investiție necesară pentru tot județul Suceava și pentru întreg transportul din zona Moldovei”, a spus Cătălin Coman. El a declarat că pe E85 și de DN2 circulă foarte multe tiruri de marfă care vin dinspre Bulgaria, Grecia sau Turcia și tranzitează această zonă spre nordul Europei, sau Rusia și Ucraina, și care de cele mai multe ori trec prin Fălticeni. Cătălin Coman a arătat că în ultimii ani s-au înregistrat creșteri foarte mari ale traficului prin Fălticeni, motiv pentru care este necesară urgentarea acestui proiect pentru construcția unei șosele de centură. El a spus că această rută ocolitoare va reprezenta un beneficiu pentru tot județul, nu numai pentru locuitorii municipiului Fălticeni.

„Pentru fălticeneni vorbim în primul rând de reducerea poluării, a aglomerației în trafic, dar și despre creșterea confortului cetățenilor, în special al celor care locuiesc în apropierea străzilor Sucevei și 2 Grăniceri”, a declarat primarul din Fălticeni.

El a subliniat faptul că acest proiect nu poate fi realizat doar de municipiul Fălticeni, având în vedere că traseul centurii mai străbate și comunele Fântâna Mare, Baia, Rădășeni și Bunești. Coman a spus că municipiul Fălticeni va fi principalul beneficiar al acestei șosele de centură, însă acest proiect trebuie realizat într-o asociere cu celelalte patru comune, dar și cu Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Coman: Candidatul care spune că poate face această centură singur este un demagog

Cătălin Coman a mai declarat că în această perioadă de campanie i-a văzut pe unii candidați care promit lucruri care nu pot fi realizate, însă fac acest lucru doar pentru a da bine la electorat. Astfel, primarul din Fălticeni a spus că o astfel de promisiune este și cea legată de faptul că primăria acestui municipiu poate realiza singură șoseaua de centură.

„Eu am fost întotdeauna un om rațional, sincer și deschis și pot să spun lucrurile exact așa cum ar trebui să se întâmple. Această centură nu se poate face doar de la nivelul municipiului Fălticeni. Iar dacă vreun candidat pentru funcție de primar sau la Consiliul Local spune că poate să o facă singur este doar un demagog, care vrea să obțină doar voturi. Realitatea este cea pe care am expus-o. Această rută ocolitoare este un proiect absolut necesar pentru Fălticeni, un proiect amplu, un proiect de valoare mare, care nu poate fi finanțat doar de la nivelul municipiului Fălticeni. Dar este un proiect care poate fi realizat în parteneriat”, a mai precizat Cătălin Coman.

„Anul acesta finalizăm și deschidem Spitalul Municipal, iar următorul mare proiect pe care sunt optimist că-l vom realiza va fi construirea rutei ocolitoare”

Primarul din Fălticeni a afirmat că proiectul șoselei de centură a municipiului a fost depus spre finanțare încă din anul 2012. „De când sunt primar, în fiecare an am depus la Agenția de Dezvoltare Regională Nord – Est o listă cu proiectele de infrastructură pe care ne dorim să le realizăm, nu singuri, ci în parteneriat, printr-o finanțare pe bani europeni. Și tot ni s-a spus de la Ministerul Transporturilor că există un proiect, că are studiu de fezabilitate și proiect tehnic. Eu am tot căutat la Ministerul Transporturilor aceste studii și proiecte. Am trimis și adrese oficiale și nu am găsit nici un fel de studiu de fezabilitate, în afară de câteva planșe și câteva schițe. În rest sunt doar vorbe. Eu sunt un om al faptelor și chiar dacă e campanie electorală și toată lumea promite orice, totuși consider că este corect ca cetățenii să fie informați și să fim raționali. Și adresez această rugăminte către orice alt candidat, ca lucrurile să fie spuse și dacă sunt posibile și realizabile, nu doar utopii”, a declarat Cătălin Coman.

Primarul din Fălticeni a mai spus că sigura soluție pentru construirea rutei ocolitoare ar fi accesarea de fonduri europene, valoarea investiției, la o primă evaluare, fiind de peste 100 de milioane de euro. Cătălin Coman a spus că până la construirea șoselei de centură, primăria a luat o serie de măsuri pentru decongestionarea traficului, reabilitând podul de la intrarea în municipiu, pe DN 2.

„Trebuie și vreau să fac această șosea de centură. Și pe lângă proiectele mai mici sau medii pe care ni le-am asumat, avem și astfel de proiecte de anvergură pentru Fălticeni. Am finalizat noul Spital Municipal din Fălticeni, care va fi deschis în curând, iar următorul proiect mare la care vom munci și pe care sunt optimist că-l vom realiza în mandatul următor va fi construirea rutei ocolitoare”, a declarat Cătălin Coman.