Cariere

Pentru un tânăr absolvent, aflat în căutarea unui loc de muncă, experiența practică acumulată în cadrul unor stagii de practică contează enorm, îi oferă oportunități suplimentare și șansa de a se integra imediat într-un mediu nou, de a face carieră și a câștiga bine, fără ani chinuitori de căutare, eșecuri pe bandă rulantă și dezamăgiri.

Stagiari cu salarii, tichete de masă și transport gratuit dus/ întors

Importanța oferirii acestei “deschideri” către o profesie, către un serviciu bun, au înțeles-o din start cei de la EGGER Rădăuți, care, din 2009 până acum, au oferit această șansă unui număr foarte mare destudenți ai Universității “Ștefan cel Mare” Suceava – aproximativ 400, prin efectuarea de stagii de practică la fabrica din Rădăuți, în condiții foarte bune.

Mai exact, pe perioada vacanței de vară, de la începutul lunii iulie până la final de septembrie, studenții înscriși la stagiile de practică EGGER au devenit salariați ai companiei, cu contract de muncă pe perioadă determinată, au beneficiat desalarii, tichete de masă și transport gratuit de la locuință la sediul companiei, dus/ întors.

Anul acesta, din cauza pandemiei, practica celor 40 de studenți înscriși se desfășoară doar 2 luni, cu respectarea tuturor măsurilor impuse pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19 (atât cerințele prevăzute de lege, cât și cele suplimentare, implementate în cadrul companiei).

Pentru a vedea cât de importantă este practica în formarea unui student – viitor angajat, am luat legătura cu reprezentanții a trei facultăți din cadrul Universității “Ștefan cel Mare” Suceava, în cadrul căreia există o mare deschidere către colaborările de acest gen.

“Studenții care au făcut practică găsesc mai ușor un loc de muncă”

Decanul Facultății de Științe Economice și Administrație Publică, Carmen Năstase, consideră că din colaborarea pe stagiile de practică au avut de câștigat toate părțile implicate:

“Studenții care au făcut practică găsesc mai ușor un loc de muncă, deprind abilități pe care la universitate nu reușim să-i învățăm în totalitate – comunicarea între departamente, care este foarte importantă, cum să lucreze în echipă, să vadă efectiv ce se întâmplă în procesele de producție…

Practica la Egger este importantă pentru studenții noștri pentru că astfel iau contactul cu realitatea. În fiecare an avem studenți de la facultatea noastră care optează pentru practică în diverse departamente – marketing, contabilitate, resurse umane, etc.

În stagiile de practică de la EGGER au foarte multe facilități, sunt chiar instruiți, au tutore desemnat din partea companiei, care le face instructajele necesare și îi integrează în ceea ce înseamnă activitatea companiei.

Mai mult, încearcă să îi susțină și financiar, îi implică în competiții.

La aceste activități au fost invitați și profesorii, pentru a vedea condițiile de lucru din cadrul companiei, pentru o mai bună relaționare dar și o cunoaștere mai detaliată a ceea ce se dorește de la studenții noștri.

Mai mult, ne-au susținut și la laboratoare cu dotări, cu amenajarea spațiilor de lucru pentru studenți. Este un câștig de ambele parți și suntem foarte încântați de colaborarea cu EGGER, care a început tocmai din 2009.

Un lucru foarte bun e faptul că și angajează o bună parte dintre cei care fac stagiile de practică la ei, mai ales acum, că au dezvoltat un centru de contabilitate pentru întreaga companie, la Rădăuți, ceea ce duce la creșterea ofertei de muncă în regiune”.

Un alt avantaj pentru studenți este și parteneriatul încheiat cu EGGER, prin care, în ultimii trei ani câte 25- 30 de studenți au beneficiat gratuit de cursuri de germană, fără nici un fel de condiționare din partea companiei, care plătește lectorul, materialele, iar la final oferă și premii consistente.

“Prin practică viitorii absolvenți iau contact cu tehnologiile cu care se vor confrunta la finalizarea studiilor”

Profesorul universitar dr. ing. Radu Dumitru Pentiuc, conducător de doctorat, directorul departamentului de electrotehnică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor – USV, spune că stagiile de practică la EGGER au dus la preluarea de teme de licență, dizertații la masterat, iar mai nou și teme pentru doctorat:

“Pentru un absolvent din profilul inginerie, activitatea practică în general constituie o componentă deosebit de importantă, pentru formarea competențelor și aptitudinilor viitorului absolvent. În acest colaj mare și important, practica productivă industrială din anul 2 și 3 de studiu este o modalitate de a forma deprinderile tehnice ale viitorului inginer.

Noi, la Facultatea de Inginerie și Știința calculatoarelor, punem un accent deosebit pe acest aspect, astfel încât toți studenții de la programele noastre de studii să desfășoare de preferință practica în producție, deoarece acolo viitorii absolvenți iau contact cu tehnologiile cu care se vor confrunta la finalizarea studiilor.

În acest sens am dezvoltat parteneriate care au devenit tradiționale, cu mai multe societăți industriale, din municipiu, județul Suceava și nu numai.

Am acordat o atenție deosebită acelor parteneriate care asigură implicarea studenților noștri în cunoașterea unor tehnologii avansate, exemple fiind parteneriatele cu Ambro, Transelectrica, EON, Electro-afla Botoșani, Elsaco Botoșani și Egger Rădăuți.

Din partea partenerilor noștri de la Egger am avut mereu o deschidere exemplară, prin faptul că dumnealor au venit în Universitate și au prezentat cu detalii oferta pe direcții, domenii și secții, unde studenții noștri și de la alte facultăți (silvicultură, administrație publică, economie, mecanică) pot desfășura atât practica de producție industrială, dar pot accesa și programe finanțate de internship, prin care sunt plătiți, li se asigură transportul de la locul de domiciliu și invers. Aceste stadii de practică au fost utile nu numai studenților. Și noi, cadrele didactice, am dezvoltat legături strânse cu EGGER Rădăuți, am preluat teme de licență, dizertații la masterat, iar la finalizarea studiilor ne propunem să preluăm și teme pentru doctorat.

Principalul avantaj l-a constituit formarea cu deprinderile pentru tehnologia de viitor, pentru studenții noștri. În plus, aceste societăți comerciale au avut posibilitatea de a selecta viitori angajați dintre studenții noștri. Sunt mulți absolvenți ai USV care lucrează la Egger, unii dintre ei au devenit coordonatori de ateliere, servicii sau sectoare de producție.

“În Universitate nu avem cum oferi o astfel de experiență, ar trebui să fim în același timp și o uzină”

Cât de mult le-a fost de folos studenților practica la EGGER dar și de ce Universitatea are nevoie de astfel de parteneriate, explică decanul Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management, Ilie Muscă.

“EGGER, cu care colaborăm din 2009, este un partener foarte important deoarece oferă studenților posibilitatea de a vedea procesul tehnologic de la un cap la altul și le oferă niște facilități deosebite.

Foarte mulți dintre cei care au făcut practică acolo se regăsesc acum printre angajați.

Evident că studenți care lucrează în domeniul întreținerii și reparațiilor au foarte multe de învățat, este o practică aplicată - văd de ce s-a oprit mașina, care e cauza, ce măsuri trebuie luate să fie mai eficientă funcționarea și să nu se mai întâmple în viitor. În Universitate nu avem cum oferi o astfel de experiență, ar trebui să fim în același timp și o uzină.

Tocmai de aceea avem ore de practică în planul de învățământ și îi îndrumăm spre partenerii economici să învețe procesul tehnologic, sau își caută singuri.

Doar așa un student își completează pregătirea teorectică cu aplicarea în practica industrială - învață despre mașini echipamente, funcționarea și întreținerea lor, vede concret fel de fel de aspecte. Cu cât întreprinderea e mai mare se întâlnesc cu probleme mai complexe, mai multe, au mai mult de învățat, de asta consisderăm că EGGER este un partener deosebit de important”.

Pașii care trebuie parcurși pentru a face stagiile de practică la EGGER

Egger informează încă din februarie facultățile cu privire la oferta cu locurile disponibile pentru practică. Informările se fac în multiple feluri: prezentări fizice la sediul facultăților, online, flyere.

De regula, CV-urile împreună cu scrisoarea de intenție se pot trimite până la finele lunii Iunie, la adresele: www.egger.com/jobs, resurse.umane@egger.com.

Departamentul Resurse Umane efectuează selecția CV-urilor și organizează interviurile de recrutare, care se desfășoară împreună cu șefii de departamente unde sunt repartizați studenții.

Portofoliul de practică cuprinde competențele profesionale care se vor dezvolta în cadrul companiei. Fiecărui student i se alocă un tutore de practică care se va ocupa de instruirea studentului.

Practicantul va fi evaluat de către Tutorele Egger, pe baza unei Fișe de observație și evaluare. Se evaluează: competențele profesionale, comportamentul și modalitatea de integrare a practicantului în activitate (disciplina, responsabilitatea în rezolvarea sarcinilor, respectarea Regulamentului de ordine interioară și a normelor de securitate și sănătate în muncă).

“Noi creăm mai mult din lemn. Cei 9.900 de salariați ai noștri din 9 țări lucrează cu entuziasm, împărtășesc valorile familiei noastre și spiritul inovator. Creăm astfel produse pentru mobilier și design interior, construcții și pardoseli laminate. Ne dezvoltăm continuu – fabricăm produse noi, ne extindem pe piețe emergente și oferim perspective motivante salariaților noștri”, este crezul companiei care a dezvoltat la Rădăuți unul dintre cele mai importante centre de producție, fiind unul dintre principalii agenți economici ai județului Suceava, cu peste 900 de angajați.

“Oamenii educați iau decizii cu impact pozitiv atât pentru ei, cât și pentru ceilalți, creând un plus de valoare prin ceea ce fac zilnic”

Care sunt motivele pentru care EGGER a inițiat aceste stagii de practică foarte avantajoase pentru studenți, Universitate dar și pentru companie, care găsește astfel mai ușor forță de muncă corespunzătoare necesităților, ne explică Daniela Ungureanu, Director Resurse Umane Divizia Est România/ Rusia/CEE în cadrul Grupului EGGER:

“Considerăm că educația reprezintă cea mai sigură cale pentru creșterea calității vieții comunității, datorită faptului că oamenii educați iau decizii cu impact pozitiv atât pentru ei, cât și pentru ceilalți, creând un plus de valoare prin ceea ce fac zilnic.

Prin crearea programelor de stagii de practică ne propunem să contribuim la deschiderea de noi oportunități pentru comunitate, pentru dezvoltarea programelor educaționale existente în facultăți și completarea acestora.

Participăm la dezvoltarea aptitudinilor și competențelor individuale ale studenților și adaptarea mai eficientă a acestora la cerințele actuale ale pieței muncii. Concret, transmitem studenților cunoștințe tehnice practice aplicate la locurile de muncă create special pentru ei în departamentele companiei, care să îi ajute la înțelegerea mai profundă a teoriei studiate la facultate.

În plus, oferim posibilitatea studenților de a înțelege valorile companiei EGGER, criteriu deosebit de important pentru cei care doresc să se alăture echipei noastre, precum este specificat și în definiția brandului nostru de angajator: „Nu căutăm doar angajați. Vrem colegi care să ne împărtășească valorile. Care fac lucrurile să se întâmple”.

Cum sunt văzute stagiile de practică efectuate la EGGER de foști studenți, actuali angajați, dar și de un student aflat în practică încă, în stagiul 2020:

Valentina Adela Voiasciuc, departamentul Administrativ/Secretariat:

“Primul contact cu firma EGGER a fost în anul 2017 când am avut ocazia să fac practică la Departamentul administrativ/ secretariat, iar în anul 2018 am fost angajată, în contextul în care se eliberase un post la acest departament. Am fost extrem de impresionată că o firmă atât de mare oferă locuri de muncă unor studenți abia veniți de pe băncile facultății, fără experiență sau cu foarte puțină experiență. Colegii au fost foarte amabili și ne-au oferit din timpul lor pentru a ne explica tot ce aveam nevoie. Am învățat foarte multe lucruri noi și recomand cu încredere și altor studenți să încerce această experiență”.

Cătălina Nichiforiuc, departamentul Logistică:

“În 2010 mă prezentam cu emoție la primul meu interviu. Vroiam să mă alătur unei echipe de renume internațional, tânără și foarte bine pregătită. Am fost acceptată și am dat startul carierei mele printr-un program de practică de 3 luni în cadrul departamentului de logistică, în care am învățat o mulțime de lucruri ce m-au ajutat ulterior să mă adaptez foarte repede. Zece ani mai târziu, iată-mă alături de aceeași echipă, uitandu-mă în spate la întreaga experiență acumulată, nenumaratele lecții învățate și la toate provocările depășite cu succes”.

Ruben Cornel Cernisov, student aflat în practică în 2020:

“Am avut oportunitatea să fac practica la Egger în doi ani consecutivi - anul trecut la Centrala electrică, iar anul acesta la Producție OSB. A fost și este o experiență interesantă. Am avut ocazia să pun în practică cunoștințele mele din facultate în specialitatea mea – sisteme electrice. Colegii din departamentele din care am făcut parte au fost foarte amabili și dispuși să răspundă întrebărilor mele și să-mi explice procesele de producție”