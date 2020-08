Pentru comunitate

Eduard Dziminschi, primarul comunei Moara și candidat pentru un nou mandat din partea PNL, spune că inițial nu a dorit să se implice în noua cursă electorală și că ar fi vrut să revină la propriile afaceri la care a renunțat în momentul în care a fost ales în funcție în urmă cu 4 ani.

”După discuțiile pe care le-am avut cu familia am stabilit că e mai bine să nu mai candidez. Totuși, după ce am văzut care sunt contracandidații mi-a fost teamă ca proiectele pe care le-am demarat pentru modernizarea comunei nu vor mai fi duse la bun sfârșit. De aceea, am considerat că trebuie să-mi sacrific viața de familie și să las toată responsabilitatea afacerilor pe umerii soției pentru a continua ceea ce am început. Din punctul meu de vedere este o datorie morală pe care o am față de cetățenii acestei comune și care în urmă cu 4 ani au decis să mă aleagă”, a menționat Eduard Dziminschi.

Primarul din Moara a mai arătat că a ales să meargă alături de echipa PNL după ce s-a sfătuit cu oamenii cu care a plecat la drum în 2016 și care au decis în unanimitate că este cea mai bună soluție pentru comună.

”Am încredere că oferta de colaborare venită din partea conducerii județene a PNL va fi una de succes. De aceea, cred că am făcut pasul care va asigura continuitate în dezvoltarea comunei. Pe această cale vreau să le mulțumesc consilierilor locali care au fost și sunt alături de mine și fără ajutorul cărora nu puteam realiza ceea ce se vede acum în Moara. Și cred că nu sunt puține realizări, chiar dacă uneori am fost nevoit să bat la zece uși pentru a mi se deschide una pentru a putea accesa fondurile atât de necesare procesului de modernizare de care era atâta nevoie la Moara”, a concluzionat Eduard Dziminschi.