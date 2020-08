Lucrări importante

Infrastructura rutieră reprezintă una dintre prioritățile lui Nistor Tatar, primarul municipiului Rădăuți. De aceea, lucrările la șoseaua de centură și stadiul acestora reprezintă un punct de interes pe agenda de lucru.

”Această șosea de centură este vitală pentru dezvoltarea municipiului Rădăuți și nu doar ca primar, ci și ca simplu cetățean sunt direct interesat ca lucrările să fie de bună calitate și să fie finalizate la termen. Periodic mă deplasez în teren, la acest obiectiv de investiții, și discut cu constructorii, iar din datele pe care aceștia mi le-au furnizat lucrările nu doar că sunt în grafic, dar chiar sunt și înaintate față de graficul stabilit la început”, a arătat Nistor Tatar.

Primarul municipiului Rădăuți este de părere că după finalizarea lucrărilor și darea în exploatare a acestui obiectiv major, impactul asupra locuitorilor orașului va fi unul pozitiv.

”Practic, această șosea de centură va ajuta substanțial la fluidizarea traficului în Rădăuți. Mașinile de tonaj mare, cu excepția celor care fac aprovizionarea magazinelor și firmelor, vor avea acces interzis în oraș, ceea ce va reduce atât poluarea, cât și aglomerația. În plus, mașinile care erau în tranzit spre Putna sau Sucevița, ca să amintesc doar două puncte de interes pentru turiști, vor putea ocoli municipiul Rădăuți și în felul acesta orașul va fi mai aerisit. Mă bucur că acest obiectiv a demarat la inițiativa și propunerea noastră și am convingerea că impactul va fi cel scontat pentru întreaga zonă. Ca fapt divers, dacă municipiul Suceava are un sfert de centură, Rădăuțiul va avea o centură completă. Cred că și asta spune multe despre implicarea noastră în viața comunității”, a mai spus Nistor Tatar.