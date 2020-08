PRO SĂNĂTATE

Probioticele sunt bacterii prietenoase care trăiesc în tractul gastrointestinal. Acestea nu trebuie confundate cu antibioticele, așa cum este penicilina, acestea fiind medicamente destinate distrugerii microorganismelor infecțioase care sunt la originea unor boli. Atunci când sunt ingerate sau injectate, antibioticele distrug bacteriile periculoase din organismul pacientului, ajutându-l astfel să-și revină. Totuși, acestea distrug și bacteriile prietenoase, privând organismul de beneficiile pe care le aduc aceste bacterii bune și, în același timp, oferindu-le ocazia altor posibile microorganisme periculoase să se înmulțească. Probioticele nu distrug nimic. Ceea ce fac ele este să creeze în colon un mediu nefavorabil pentru bacteriile periculoase, inhibând creșterea acestora și oferind ocazia bacteriilor bune să se dezvolte. Acestea „monitorizează și controlează creșterea potențialelor microorganisme dăunătoare din corpul dumneavoastră", conform celor afirmate de Natasha Trenev în cartea sa „Probioticele". Acestea „pot ajuta de asemenea la anularea efectelor toxinelor și factorilor poluanți din mediul înconjurător, pe care nu-i puteți evita".

Avantajul utilizării suplimentelor cu probiotice în mod regulat ar trebui să fie evident în zilele noastre. Prin urmare, se poate spune că probioticele, chiar dacă nu sunt panaceu universal, trebuie utilizate nu doar atunci când boala s-a instalat, ci și ca măsură preventivă. Principalele trei tipuri de probiotice sunt: Lactobacillus acidophilus, care protejează intestinul gros; Lactobacillus bifidus, cunoscut și ca bifidobacteria care protejează intestinul subțire, și Lactobacillus bulgaricus care călătorește prin întregul sistem digestiv și le oferă celorlalte două o mână de ajutor.

Lactobacillus acidophilus este cel mai cunoscut probiotic. Pentru ca acesta să fie eficient, trebuie să conțină cel puțin 200 de milioane de microorganisme per centimetrul cub. Deși, din experiența clinicienilor, Lactobacillus acidophilus trebuie administrat în doze foarte mari pentru a fi eficient, au existat și cazuri în care doze zilnice de 113 grame au dat rezultate satisfăcătoare, atunci când acestea au fost amestecate cu cantități similare de suplimente de lactază. În circa 75%-80% din cazurile de constipație fără complicații, terapia cu Lactobacillus acidophilus a avut rezultate bune.

Terapia cu Lactobacillus bifidus s-a dovedit de asemenea a fi eficientă. Dr. Paul Gyorgy, de la Institutul de Nutriție al Academiei de Științe Medicale din Rusia, a stabilit că principala componentă a florei intestinale normale umane este bifidobacteria. S-a demonstrat că bifidobacteria se fixează ușor singură și că aceasta predomină în tractul intestinal al nou-născuților alăptați la sân. Cercetările încurajatoare, desfășurate în Germania și Rusia, au demonstrat calitățile aducătoare de sănătate ale probioticului Lactobacillus bifidus atunci când acesta se instalează corespunzător în colon.

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bifidus și Lactobacillus bulgaricus sunt disponibile sub formă de suplimente, în timp ce Lactobacillus bulgaricus este de asemenea disponibil în iaurtul preparat din fermenții vii. Lactobacillus acidophilus și Lactobacillus bulgaricus sunt disponibili sub formă de capsule, comprimate, suspensii și pudră, Lactobacillus bulgaricus este disponibil sub formă de pudră.

Trebuie să ne oprim puțin și să ne gândim că, atunci când mâncăm, mișcarea peristaltică a intestinului deplasează alimentele și reziduurile acestora către partea inferioară a sistemului de eliminare, adică intestinul gros. În mod normal, sunt necesare opt ore pentru ca alimentele să străbată organismul și să fie eliminate. „Timpul necesar pentru ca alimentele ingerate să călătorească de-a lungul tractului intestinal și să fie gata de eliminare este cunoscut sub numele de timp de tranzit. Timpul de tranzit este mai mic atunci când consumăm alimente bogate în fibre nedigerabile și când beneficiem de suficient aer curat, soare, apă și exerciții fizice”, ne spune dr. Monica Foit Macisanu, de la Diet Club Centrul de Dietă. Pe de altă parte, atunci când oamenii trăiesc în spații închise și consumă alimente procesate, gătite, sărace în fibre și au un stil de viață sedentar, timpul de tranzit este în general lent. Mai mult decât orice, dacă reziduurile alimentare rămân mai mult timp în intestine, atunci apar substanțele toxice, fapt care alterează flora intestinală și are ca rezultat toxicitatea intestinală și autointoxicarea.

