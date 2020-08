Infrastructură

Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a declarat că pentru șoseaua de centură a municipiului Câmpulung Moldovenesc va fi alocată suma de 135 de milioane de euro. Prezent la Câmpulung Moldovenesc, unde împreună cu primarul Mihăiță Negură a verificat stadiul lucrărilor la mai multe investiții, Gheorghe Flutur a spus că la Ministerul Transporturilor se pregătește ordonanța pentru cedarea gestionării centurilor ocolitoare către localitățile în care se construiesc. „Câmpulung Moldovenesc va primi 135 de milioane de euro pentru centura ocolitoare, pe un traseu de podul Bucătar, spre pârtia de schi și care va ieși la Pojorâta, aproape de munții Adam și Eva. Este o finanțare foarte mare pentru o investiție care va scoate traficul greu din Câmpulung Moldovenesc”, a precizat șeful administrației județene.

El a adăugat că municipiul Câmpulung Moldovenesc are nevoie de astfel de proiecte mari pentru a se dezvolta. „Proiecte mari înseamnă centura ocolitoare, înseamnă rețele de apă și canal pentru toată populația. Și țin să precizez că toate aceste proiecte anunțate nu au nici o legătură cu faptul că peste o lună sunt alegeri. Am fost întotdeauna alături de acest municipiu. Ne leagă lucruri frumoase de Câmpulung și urmează lucruri frumoase. Gazul metan l-am adus și vă aduc aminte când am aprins flacăra la Câmpulung Moldovenesc, în primul mandat de președinte. Municipiul are acum proiecte semnate de mine pe apă-canal, pe fonduri europene, de peste 20 de milioane de euro. De asemenea, pregătim asfaltarea drumului de la Codrii Seculari, de la Slătioara spre Câmpulung, un drum abandonat 30 de ani”, a arătat Gheorghe Flutur.

Mihăiță Negură: Gheorghe Flutur a ajutat foarte mult municipiul Câmpulung Moldovenesc

La rândul său, primarul Mihăiță Negură a spus că în cele două mandate de președinte de Consiliu Județean, Gheorghe Flutur a ajutat foarte mult municipiul Câmpulung Moldovenesc, în special pentru finalizarea sau începerea unor investiții importante. „Sub conducerea președintelui Flutur, în mandatul 2008-2012, pârtia de schi s-a finanțat cu suma de 9 milioane de euro. A urmat o perioadă moartă pentru pârtia de schi. Din 2012 până în 2016, când la conducerea CJ Suceava a fost altcineva, au fost alocați zero euro”, a spus Negură, care a mai amintit și de proiectele pentru reabilitarea Muzeului Arta Lemnului sau de sprijinul primit din partea administrației județene pentru cofinanțarea proiectelor pentru modernizarea tuturor școlilor. Mihăiță Negură a spus că un sprijin important l-a primit și atunci când a fost vorba de asigurarea fondurilor pentru primărie necesare pentru a plăti ratele și dobânzilor în cadrul proiectului „Utilități și mediu”, componenta de termie.