Anunț

Liderul Partidului Ecologist Român Suceava și candidatul acestei formațiuni politice pentru președinția Consiliului Județean, Cătălina Vartic, a anunțat că după ce va câștiga această funcție, în șase luni de la preluarea conducerii administrației județene nu se vor mai tăia pomi ilegal în Suceava. Cătălina Vartic a atras atenția că deja Comisia Europeană amenință România cu deschiderea procedurii de infringement din cauza tăierilor ilegale de păduri.

„Un departament de cercetare al statului român, înființat la presiunea Uniunii Europene, a monitorizat, timp de zece ani, după metode științifice certificate la nivel mondial, ce se întâmplă în pădurile României. Rezultatele raportului arată că, în fiecare an, 20 de milioane de metri cubi de lemn dispar din păduri fără forme legale. Cifra e atât de mare încât depășește volumul tăierilor autorizate din toată țara. Vorbim despre 75 de containere pline cu lemn brut, tăiat ilegal, în fiecare oră, în fiecare zi, în fiecare lună, în fiecare an, în România. Fără pauză, fără menajamente”, a spus Cătălina Vartic.

Ea a arătat că în județul Suceava situația este cel puțin la fel de tristă, având în vedere că de ani de zile există „o tăcere complice” între autorități și tăietorii ilegali de pădure. „Mecanismul este simplu, se taie copacii apoi sunt vânduți ilegal companiilor mari care-i prelucrează și îi trimit la export. Nu este o schemă complexă, nu vorbim de nimic savant. Toată Suceava știe ce se întâmplă. Totuși, nimeni nu face nimic. În timpul stării de urgență am stat cu toții în casă, iar când am ieșit am găsit din nou mai puțină pădure. Da, cât timp noi am stat în casă ei au tăiat copaci. Cu toată poliția pe străzi, cu toate drumurile păzite, zeci de camioane cu lemn și-au văzut de drum lor”, a declarat candidatul PER Suceava pentru președinția Consiliului Județean.

Cătălina Vartic a spus că a sosit momentul ca sucevenii să nu mai asiste pasivi la furtul organizat al bogățiilor județului. „În șase luni de la preluarea președinției Consiliului Județean Suceava nici un copac nu va mai fi tăiat ilegal. Din funcția de președinte de CJ, voi face tot ce ţine de mine pentru ca firmele străine, din cauza cărora ne sunt rase pădurile și ne este poluat aerul, să plece! Nu avem nevoie de firme alungate din țările lor, care fac afaceri de miliarde cu pădurea românească! Avem nevoie ca averea verde a județului să rămână pe aceste meleaguri și să fie lăsată moștenire copiilor noștri”, a încheiat Cătălina Vartic.