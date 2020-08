A întins prea mult coarda

Un tânăr în vârstă de 24 de ani, din comuna Putna, a fost condamnat de Judecătoria Rădăuți la o pedeapsă de 2 ani și 2 luni de închisoare, pentru conducere fără permis, magistrații menținând totodată și măsura de arest preventiv a inculpatului, care va rămâne după gratii cel mai probabil până când sentința va rămâne definitivă.

Gheorghe Nicușor Tapîrdău este genul de tânăr care a întins prea mult coarda în ceea ce privește inconștiența în trafic, iar până la urmă va plăti scump pentru asta. Tânărul a avut trei dosare penale pentru conducere fără permis, fiind condamnat o dată cu suspendare, și a continuat să conducă fără permis și când se afla sub control judiciar.

Tânărul și-a pus ”capac” situației juridice pe 15 iunie. În acea zi, un echipaj de la Secția Rurală Gălănești, care acționa pe drumul județean din Bilca, a efectuat semnal regulamentar de oprire unei mașini care circula pe direcția dinspre Frătăuți spre Vicovu de Sus. Șoferul a mărit brusc viteza de deplasare, polițiștii plecând în urmărire cu semnale acustice și luminoase. După aproximativ 3 km, conducătorul auto a pierdut controlul autoturismului și a intrat într-un lan cu grâu. Din autoturism au ieșit doi tineri care au fugit în vegetația din apropiere, unde au fost prinși și imobilizați. În scurt timp polițiștii au aflat cu cine au de a face: Gheorghe Nicușor Tapîrdău, în vârstă de 24 de ani, din Putna, care nu are permis de conducere și care, pe 18 mai a.c., mai fusese prins după o urmărire în trafic. El se afla sub măsura controlului judiciar, cu interdicție de a mai conduce autoturisme și cu interdicție de a părăsi localitatea de domiciliu. Așadar, acesta a ignorat flagrant măsurile dispuse de un procuror, fapt care l-a adus până la urmă după gratii. Anterior, pe 18 mai, în jurul orei 1.00, o patrulă de la aceeași Secție Rurală Gălănești, în timp ce acționa pe raza comunei Putna, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism marca Audi. Șoferul nu a oprit la semnal, continuându-și deplasarea cu viteză. Tânărul s-a ascuns cu mașina în albia pârâului Putna, mascată de vegetație, unde polițiștii l-au ajuns din urmă și l-au prins. La volan a fost același tânăr. La urmărirea din luna mai tânărul era și băut, având concentrația de 0,67 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Același tânăr a fost condamnat recent la 8 luni de închisoare, cu suspendare, tot pentru conducere fără permis. Mai putem adăuga și că mașina cu care se deplasa tânărul fără permis nu avea nici asigurare RCA valabilă, fiindu-i aplicată o amendă de 5.000 de lei.

Din păcate, unii tineri nu au nici o limită în a sfida legislația rutieră și ajung fie condamnați, cazul de față, fie victime în accidente ori autori de accidente cu victime.