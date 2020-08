Rădăuți

Aurel Olărean, candidatul Partidului Ecologist Român pentru Primăria Rădăuți, și echipa sa de candidați pentru Consiliul Local Rădăuți și-au depus ieri seară candidaturile pentru alegerile locale din 27 septembrie, la Biroul Electoral de Circumscripție din municipiu.

După depunerea dosarelor, candidatul PER pentru șefia executivului rădăuțean, Aurel Olărean, a declarat: „Am depus listele pentru alegerile locale și pot să afirm că am o echipă de valoare. Doresc să menționez că persoanele care sunt pe lista PER de la Rădăuți nu au făcut politică. Am luat decizia candidaturii pentru primărie în ultimele două zile, și vă spun că sunt foarte motivat, chiar mai motivat decât în anul 2012, când am câștigat primăria cu 70 la sută. Sunt hotărât să câștig, și voi avea o campanie curată, fără bălăcăreli... În acești ani cât am stat pe tușă am făcut sport, am participat la maratoane și mi-am analizat viața de până acum. Nu am fost niciodată mai pregătit, ca acum, pentru primărie”.