Rădăuți

Primarul PSD de Rădăuți, Nistor Tatar, și-a lansat ieri, într-o conferință de presă, candidatura pentru un nou mandat în fruntea executivului local, conferință în care a fost prezentată și lista candidaților PSD pentru Consiliul Local. Tatar a prezentat proiectul strategiei de dezvoltare a municipiului Rădăuți în mandatul 2020-2024, proiect care atinge domeniile urbanism și amenajarea teritoriului, infrastructură urbană, turism și patrimoniu, mediu, tineret, siguranța cetățenilor, educație, sport, cultură, sănătate, asistență socială, economie, buget, relația cu cetățenii.

Nistor Tatar a declarat: „La întrunirea de astăzi (n.r. - ieri) la care a participat și candidatul PSD pentru șefia Consiliului Județean, Mirela Adomnicăi, am prezentat candidații noștri la alegerile locale. Documentele au fost depuse încă de săptămâna trecută, totul este în regulă, și de acum ne așteaptă munca în teren. Pe lista noastră se găsesc nume noi, chiar aș putea spune că sunt puține nume din mandatul anterior, sunt mulți tineri, iar pe primele zece poziții sunt oameni noi, cu una sau două excepții”. Mai precis, lista social-democraților pentru Consiliul Local Rădăuți este deschisă de Nistor Tatar, care este urmat de Adi-Gheorghiță Jecalo, Cristina Airinei, Ionel Mitrofan, Gheorghe Simota, Florin Preda, Teodor Iulian Vasiloschi, Florin Eugen Ungurean, Marcel Colibaba, Gheorghe Burciu, Mircea Hacman, Maria Mehedin, Mihaela Rotar, Daniel Andrei Nejnec, Dorin Simota, Bianca Cepil, Andreea Ihnatiuc, Liliana Hîncu, Cătălin Hij, Dimitrie Răzvan Ieșeanu, Romeo-Gheorghe Galan, Angelica Popescu, Daniel Stoica și Constantin Savu.

La finalul întrunirii, candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean Suceava, Mirela Adomnicăi, a precizat: „Am venit la Rădăuți pentru a fi alături de primarul Tatar și echipa domniei sale, la startul campaniei electorale. Pentru Rădăuți și pentru rădăuțeni, îi doresc un al doilea mandat domnului Tatar, pentru că proiectele mari se concretizează într-o perioadă mai îndelungată, patru ani sunt prea puțini. Pe de altă parte, șoseaua de centură a fost o investiție unde am fost prezentă și cu ministrul Transporturilor, pentru că am convingerea că această variantă ocolitoare va însemna pentru municipiul Rădăuți dezvoltare. Am convingerea că municipiul Rădăuți va deveni un pol de dezvoltare pentru această zonă. Am toată încrederea în primarul Tatar și împreună, în tandem, nu doar pe banner, ci și pe teren, am convingerea că vom duce la capăt proiectele pe care le avem în vedere”.