Alegeri

Candidatul PSD pentru Primăria Suceava, Dan Ioan Cușnir, i-a asigurat pe suceveni că are energia și determinarea pentru a face ceea ce nu a mai făcut nimeni pentru dezvoltarea acestui municipiu. La lansarea oficială a candidaților PSD Suceava pentru alegerile locale din acest an, Dan Ioan Cușnir a explicat, în primul rând, motivele pentru care a intrat în viața publică a municipiului, mai întâi civic, apoi politic. Dan Ioan Cușnir a spus că lucrând în mediul privat a cunoscut ce înseamnă profesionalismul, competitivitatea și respectarea promisiunilor și a parteneriatelor. El a precizat că tot când a lucrat în mediul privat, în relația cu statul și cu Primăria Suceava a cunoscut ghișeul „de cealaltă parte a lui”. „Am constatat că blocajul dezvoltării Sucevei, atât economice, cât și sociale, este generat în primul rând de administrația publică locală. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care am intrat în viața publică, mai întâi civic, când am înființat Suceava Noastă, iar ulterior am înțeles că trebuie să mă implic și politic”, a precizat Cușnir.

El a spus că viziunea sa pentru Suceava este cea a unui oraș frumos, de succes, prosper, „un oraș în care să ne placă să ne trăim viața”, cu o conducere competentă și performantă în care oamenii să aibă încredere.

„Pentru a realiza această viziune nu voi fi singur, ci împreună cu viitoarea echipă de consilieri locali și împreună cu echipa administrativă din primărie, cei care vor dori să fie parte din această viziune și sunt pregătiți să depună efort pentru binele orașului nostru”, a spus Cușnir. Candidatul PSD pentru Primăria Suceava a ținut să explice și ceea ce înțelege el printr-un lider capabil să conducă o primărie. „Înțeleg un om care încurajează, inspiră și motivează colegii cu care lucrează, pentru ca ei să poată să crească și să creeze un viitor mai bun pentru noi toți, un om care își unește colegii și formează o echipă adevărată, indiferent de diferențele de opinii. Înțeleg un om care stabilește o viziune îndrăzneață, îi face pe fiecare dintre colegi parte din această viziune și apoi îi susține pentru ca împreună să realizeze un scop măreț”, a spus Cușnir.

El a adăugat că misiunea sa ca primar va fi să adune toate ideile oamenilor din cartierele Sucevei, ale specialiștilor, ale celor din primărie, de la Universitate, ale oamenilor de afaceri, ale profesorilor și ale medicilor. Dan Ioan Cușnir a declarat că împreună cu aceștia va face un plan îndrăzneț și coerent pentru dezvoltarea reală a Sucevei. „Pentru mine, Suceava înseamnă acasă. Am energia și determinarea ca împreună să facem ceea ce nu a mai făcut nimeni pentru Suceava”, a transmis Dan Ioan Cușnir.