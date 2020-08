Candidatură

Romeo Cristian Canură, un jurist în vârstă de 43 de ani, va fi candidatul ALDE pentru Primăria municipiului Suceava. Chiar dacă este pentru prima dată în politică spune că are expertiza necesară pentru a schimba imaginea administrației locale, una ”prăfuită și fără perspective”.

”Mi-am luat inima în dinți și am decis să fac acest pas. Cred că municipiul Suceava și cetățenii acestui oraș au nevoie de mai multă transparență, corectitudine și disciplină, iar o altă prioritate de grad zero este începerea procesului de digitalizare pentru a transforma Suceava într-un oraș cu adevărat european. Este imperios necesară o nouă viziune pentru dezvoltarea orașului, iar eu consider că am capacitatea de a realiza aceste obiective și de a aduce un suflu nou în administrația locală”, a apreciat Romeo Cristian Canură.

Fost ofițer în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, candidatul ALDE pentru Primăria Suceava crede că experiența profesională l-a format în așa fel încât să respecte trei principii, respectiv ”corectitudine, punctualitate și seriozitate”, principii fără de care o societate nu poate evolua.

”Sunt un om al sucevenilor și voi putea realiza o administrație corectă și echidistantă pentru cetățeni. În plus, cred în tinerii Sucevei și sunt convins că putem face mult mai multe pentru ca aceștia să nu mai plece prin alte zone ale României sau în străinătate”, a mai arătat Romeo Cristian Canură.