Eveniment

Organizația Județeană Suceava a PSD și-a lansat spre victorie candidații pentru alegerile locale din acest an într-un eveniment organizat pe platoul Cetățenii de Scaun a lui Ștefan cel Mare. Evenimentul s-a desfășurat cu respectarea restricțiilor impuse în perioada pandemiei de coronavirus. Conducerea centrală a partidului a fost reprezentată de senatorul Titus Corlățean, vicepreședinte al Senatului României.

Pentru început, liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat că social-democrații vin în fața alegătorilor cu dorința de a schimba modul de a conduce județul Suceava. „Mesajul nostru de astăzi este mesajul miilor de suceveni care ne vor susține. Și îi invităm pe suceveni ca pe 27 septembrie să vină la vot și să facem împreună o schimbare importantă în județ. În primul rând vorbim de o schimbare de viziune în modul de a conduce un județ. Și PSD a dat dovada unei bune guvernări locale, iar exemple sunt municipiile Fălticeni, Rădăuți, dar și foarte multe alte localități sucevene cu primari social-democrați. Și cred că PSD Suceava este o organizație care poate să preia județul și să îl ducă pe calea cea bună”, a spus Ioan Stan.

După cuvântul său, el i-a prezentat pe o parte din candidații PSD la alegerile locale, începând cu candidatul pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, Mirela Adomnicăi, și continuând cu cei pentru Primăria Suceava, Dan Ioan Cușnir, Primăria Fălticeni, Cătălin Coman, Primăria Rădăuți, Nistor Tatar, Primăria Câmpulung Moldovenesc, Nicolae Cârmaci, și Primăria Vatra Dornei, Petru Ariciuc.

Mirela Adomnicăi are ca priorități un proiect de reconstrucție a imaginii județului și unul pentru relansare economică

Invitată să ia cuvântul, Mirela Adomnicăi a spus că nota predominantă a ceea ce vrea să le ofere sucevenilor trebuie să fie echilibrul, adică exact ce nu s-a întâmplat în perioada în care județul a trecut prin clipe foarte grele la începutul pandemiei de coronavirus. „Scopul nostru este acela de a da județului Suceava o administrație eficientă. O administrație este eficientă mai ales atunci când comunitatea trece prin momente dificile și nu atunci când anunți proiecte grandioase care nu se realizează. Or, dacă este ceva foarte clar referitor la perioada de carantinare prin care a trecut Suceava este vorba că toate lucrurile care s-au întâmplat atunci nu au fost un accident. Au fost consecința unei administrații ineficiente”, a spus Mirela Adomnicăi.

Ea a adăugat că în calitatea de președinte al CJ Suceava vrea ca fiecare localitate să se simtă centru al județului Suceava, fără a fi marginalizată, pentru ca toate localitățile, indiferent de apartenența politică a primarului, să își aducă contribuția la bunăstarea județului. „Nici un primar nu va fi hăituit și nici nu va fi ignorat. Nici un primar nu va fi racolat. Iar fondurile publice județene vor fi alocate în funcție de priorități și pe bază de proiecte. Iar autoritarismul va fi înlocuit prin implicare, alături de oameni”, a declarat Mirela Adomnicăi, care a mai adăugat că se va lupta pentru a apăra demnitatea sucevenilor și a promis că „voi ține cu Suceava oriunde voi merge”.

Mirela Adomnicăi a subliniat faptul că imediat după ce va prelua conducerea CJ Suceava va adopta un proiect de reconstrucție a imaginii județului la nivel național. „Asta pentru că imaginea județului a avut foarte mult de suferit în acea perioadă în care municipiul Suceava și comunele limitrofe au fost în carantină. Și acest lucru se simte nu doar din ce vedem cu toții din discursul mediatic la nivel național. Se simte mai ales din starea economică precară a județului. De aceea nu mai putem să stăm și să ne uităm cum vorbesc alții despre județul Suceava. Trebuie să ne implicăm noi înșine în comunicarea despre noi, despre cine suntem și ce facem și despre valorile noastre”, consideră Adomnicăi.

Ea a adăugat că un astfel de proiect este extrem de important pentru ca turismul din județ să renască, dar și pentru atragerea de investitori. „Pentru asta trebuie să acționăm și va trebui să avem un plan. Am mai spus-o. Actuala conducere a județului Suceava nu a avut și nu are nici un plan. Iar sucevenii sunt îngrijorați pentru că nu știu la ce să se aștepte în viitor, pentru că liderii care îi conduc acum nu sunt nici previzibili, nici credibili”, a declarat candidatul PSD pentru șefia județului.

Mirela Adomnicăi a adăugat că un alt proiect prioritar va fi cel pentru relansarea economică a județului Suceava. Ea a explicat că această relansare economică a gândit-o plecând de la cinci obiective europene avute în vedere de programul de finanțare europeană în următorul exercițiu bugetar, și asta pentru că județul Suceava nu a beneficiat în ultimii ani de accesare de fonduri europene care să se regăsească în investiții. Ea a explicat că din cele cinci linii directoare ale Uniunii Europene a regândit pentru județul Suceava zece obiective prioritare, „pentru că vreau să avem un județ de nota 10”. Astfel, ea a spus că cele zece obiective sunt pentru domenii precum sănătate, educație, infrastructură, digitalizare, turism, cultură, ecologie sau agricultură.

Dan Ioan Cușnir: „Am energia și determinarea ca împreună să facem ceea ce nu a mai făcut nimeni pentru Suceava”

În cuvântul său, candidatul PSD pentru Primăria Suceava, Dan Ioan Cușnir, a explicat, în primul rând, motivele pentru care a intrat în viața publică a municipiului, mai întâi civic, apoi politic. Dan Ioan Cușnir a spus că lucrând în mediul privat a cunoscut ce înseamnă profesionalismul, competitivitatea și respectarea promisiunilor și a parteneriatelor. El a precizat că tot când a lucrat în mediul privat, în relația cu statul și cu Primăria Suceava a cunoscut ghișeul „de cealaltă parte a lui”. „Am constatat că blocajul dezvoltării Sucevei, atât economice, cât și sociale, este generat în primul rând de administrația publică locală. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care am intrat în viața publică, mai întâi civic, când am înființat Suceava Noastă, iar ulterior am înțeles că trebuie să mă implic și politic”, a precizat Cușnir.

El a spus că viziunea sa pentru Suceava este cea a unui oraș frumos, de succes, prosper, „un oraș în care să ne placă să ne trăim viața”, cu o conducere competentă și performantă în care oamenii să aibă încredere.

„Pentru a realiza această viziune nu voi fi singur, ci împreună cu viitoarea echipă de consilieri locali și împreună cu echipa administrativă din Primărie, cei care vor dori să fie parte din această viziune și sunt pregătiți să depună efort pentru binele orașului nostru”, a spus Cușnir. Candidatul PSD pentru Primăria Suceava a ținut să explice și ceea ce înțelege el printr-un lider capabil să conducă o primărie. „Înțeleg un om care încurajează, inspiră și motivează colegii cu care lucrează, pentru ca ei să poată să crească și să creeze un viitor mai bun pentru noi toți, un om care își unește colegii și formează o echipă adevărată, indiferent de diferențele de opinii. Înțeleg un om care stabilește o viziune îndrăzneață, îi face pe fiecare dintre colegi parte din această viziune și apoi îi susține pentru ca împreună să realizeze un scop măreț”, a spus Cușnir.

El a adăugat că misiunea sa ca primar va fi să adune toate ideile oamenilor din cartierele Sucevei, ale specialiștilor, ale celor din primărie, de la Universitate, ale oamenilor de afaceri, ale profesorilor și ale medicilor. Dan Ioan Cușnir a declarat că împreună cu aceștia va face un plan îndrăzneț și coerent pentru dezvoltarea reală a Sucevei. „Pentru mine, Suceava înseamnă acasă. Am energia și determinarea ca împreună să facem ceea ce nu a mai făcut nimeni pentru Suceava”, a transmis Dan Ioan Cușnir.

Cătălin Coman: Mirela Adomnicăi va îndrepta ceea ce se întâmplă sub actuala conducere a județului, pentru care suntem parteneri doar când e greu, iar când e ușor suntem din partidul celălalt

La rândul său, primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a ținut să le mulțumească fălticenenilor pentru încrederea acordată și le-a transmis că tot ceea ce a făcut, a făcut pentru și împreună cu ei. „Vreau să îi salut pe iubiții mei fălticeneni. Pentru că multe din lucrurile frumoase făcute în Fălticeni le-am făcut împreună cu ei. Le-am făcut în echipă, în echipă cu ei, fălticenenii mei dragi. Și le-am făcut în echipă cu dumneavoastră, colegii mei din PSD. Pentru că lucrurile frumoase le facem împreună, pentru că de fiecare dată avem nevoie de sprijin, de ajutor. Și pe parcursul celor opt ani și un pic de primărie la Fălticeni am reușit lucruri spectaculoase împreună cu echipa de care vă vorbeam”, a spus Cătălin Coman.

El a ținut să remarce faptul că în Fălticeni va fi finalizat noul Spital Municipal, la peste 30 de ani de la începerea lucrărilor. „Am reînceput lucrările în 2012, când am preluat funcția de primar, iar la guvernare a fost PSD. De asemenea, în Fălticeni beneficiem de investiții consistente prin programele guvernamentale realizate și concepute de PSD la nivel național, am avut un sprijin consistent în accesarea fondurilor europene pe baza legislației simplificate în ceea ce privește obținerea acestor resurse europene, și aici îi mulțumesc și domnului Corlățean care a fost o bună perioadă de timp un ajutor, un sprijin, un partener al României la nivel european, de care am beneficiat și noi, la Fălticeni”, a mai declarat Cătălin Coman.

El a subliniat faptul că fiecare promisiune făcută de PSD s-a bazat pe realități și necesități, având și modalitatea prin care puteau fi realizate. Cătălin Coman a arătat că din păcate acest lucru nu se întâmplă la nivel județean, actuala conducere având criterii diferite de împărțire a fondurilor. „Când se împarte bugetul știți foarte bine că într-o parte se duc mai mulți bani, într-o parte mai puțini. Cu toate că la proiectul de apă-canal suntem parteneri. Dar suntem parteneri doar când se cere votul și când trebuie să ajutăm. Apoi suntem parteneri la sistemul integrat al deșeurilor. Dar suntem parteneri doar când e greu. Când e ușor nu mai suntem parteneri, suntem cei din partidul celălalt. Asta cred că doamna Mirela Adomnicăi va îndrepta. Vom fi toți parteneri și la bine, și la greu. Toți suntem suceveni, fie că suntem din Fălticeni, din Vatra Dornei, Câmpulung sau Rădăuți, sau din comunele și satele noastre. Suntem parteneri la bine și la rău”, a mai spus Coman.

El a declarat că PSD va câștiga alegerile locale pentru că Suceava trebuie să fie normală. „Dar nu ca pe lozincile alea de acum un an, când România era normală și nu s-a întâmplat nimic. Trebuie să fie normală pentru că așa trebuie și așa putem asigura dezvoltarea acestui județ și un trai mai bun pentru oameni”, a încheiat Cătălin Coman.

Nistor Tatar: Guvernul PSD a fost cel care a asigurat finanțarea pentru centura municipiului Rădăuți

Invitat să ia cuvântul, primarul din Rădăuți, Nistor Tatar, a ținut să evidențieze faptul că atunci când a preluat mandatul acest municipiu nu avea nici primar, nici Consiliu Local sau secretar, iar investiții locale nu s-au mai făcut de opt ani. Nistor Tatar a continuat ideea lui Cătălin Coman, aducând la rândul său critici legate de modul în care actualul președinte al CJ Suceava aprobă împărțirea fondurilor către localitățile conduse de primari PSD. „Suntem parteneri, dar pe noi nu ne bagă în seamă nimeni. Vă spun că domnul Flutur s-a lăudat că a primit un miliard de lei la rectificarea bugetară, dar la Rădăuți a dat zero lei”, a spus Tatar.

El a spus că remarcat că președintele CJ Suceava spune că datorită lui se realizează șoseaua de centură a Rădăuțiului sau alte investiții importante din acest municipiu. Nistor Tatar a ținut să îi transmită acestuia că finanțarea pentru începerea lucrărilor la șoseaua de centură a alocat-o guvernarea PSD, iar finalizarea înainte de termen a investiției se datorează faptului că „avem un constructor serios”. Nistor Tatar a spus că atunci când a preluat mandatul de primar jumătate din străzile din municipiu nu erau modernizate. El a subliniat că în cei patru ani de mandat a reușit să modernizeze jumătate din străzile cu probleme, iar aceste investiții vor continua în mandatul următor până când în Rădăuți nu va mai fi nici o stradă cu balast. „Mulțumesc senatorilor și colegilor din PSD pentru cum m-au ajutat în acest mandat și sper să fiu ajutat în continuare să ducem la bun sfârșit foarte multe investiții pe care le avem și le doresc pentru rădăuțeni. De asemenea, sper să înceapă și etapa a doua de reabilitare a rețelelor de apă și canal. De vreo doi ani se spune că încep și nu s-a făcut nimic. Și eu vă spun, în numele rădăuțenilor, că dacă la începutul anului viitor nu se dă startul la lucrările de apă și canal, noi ieșim din ACET. Să fie foarte clar. Nu mai stăm pentru că nu ne ajută cu nimic. În afară că încasează bani, reparații nu fac, întreținerea rețelei nu fac, iar după regulile lor, în zilele de sâmbătă și duminică primăria trebuie să se ocupe de intervenții”, a atras atenția Nistor Tatar.

În final el i-a urat succes Mirelei Adomnicăi în lupta pentru Consiliul Județean Suceava.