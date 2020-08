Promisiune neonorată

Traian Andronachi, managerul Spitalului Municipal Rădăuți, aduce acuze grave ministrului Sănătății, Nelu Tătaru, pe motiv că nu s-au achitat suplimentele COVID aferente lunilor iunie și iulie, ceea ce ar putea duce la blocarea activității acestei unități medicale. Nemulțumirile managerului spitalului rădăuțean sunt mai vechi, dar s-au accentuat după ce a primit fluturașul de salariu al unui angajat dintr-o secție COVID, cu următorul mesaj: "Cu scuzele de rigoare, domnule manager. Dar trebuie să spun ceva... A fost trist când am primit fluturașii de salarii azi. Eu vă rog doar să veniți să ne asistați la o tură de 12 ore. Pe secție de Covid".

În aceste condiții, Traian Andronachi a publicat pe pagina sa de socializare lista neajunsurilor dintre spitalul pe care îl conduce și Ministerul Sănătății.

”Am tăcut atunci când nu ați plătit concediile medicale pe care le plătește spitalul, deși obligația constituțională e a statului (și vorbim de întârzieri de 6 luni de zile), am tăcut atunci când ați afirmat, având suport mediatic maxim, că ați virat suplimentul de 2.500 de lei cuvenit personalului medical implicat în tratarea COVID către spitale, deși a trecut destul de multă vreme până au intrat banii, am înghițit în sec când am constatat că nu plătiți serviciile medicale pe care le prestează spitalul (și vorbim de facturi imense), însă mi se pare inadmisibil să nu plătiți drepturile salariale pe care le stabiliți prin lege, exact către oamenii de care știți că aveți maximă nevoie în aceste momente, precum sunt cadrele medicale din Spitalul Rădăuți, spital care deși a fost și este supus unei presiuni enorme, NU A DEZAMĂGIT! Îmi este rușine pentru că nu știu cum să răspund colegilor din spital și mesajului primit de la un asistent care lucrează în ture de 12 ore în secția COVID a Spitalului Rădăuți, spital și angajați care plătesc statului impozite de aproape jumătate din salariu”, a scris Traian Andronachi.

Managerul Spitalului Municipal Rădăuți s-a declarat dezamăgit și de faptul că adresele trimise către Ministerul Sănătății, prin care solicita clarificări și lămuriri despre fondurile care trebuie alocate personalului medical din secțiile COVID, au rămas fără nici un fel de răspuns, ultima dintre acestea datând din 5 august.