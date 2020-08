Politic

Liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, și-a înregistrat, luni, candidatura pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean. Gheorghe Flutur a fost primul candidat care și-a depus dosarul de candidatură la Biroul Electoral Județean, împreună cu lista de candidaţi pentru deliberativ.

Într-o conferință de presă susținută ieri, Flutur a spus că sloganul său pentru viitorul mandat va fi „Şi mai mult, și mai bine pentru suceveni”. La lansarea oficială a candidaturii au fost prezenți primarii din Suceava, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei, Ion Lungu, Mihăiță Negură, respectiv Ilie Boncheș, precum și candidații PNL pentru primăriile din Rădăuți și Fălticeni, Bogdan Loghin, respectiv Ionel Vasiliu. Flutur a subliniat faptul că pornește la drum pentru un nou mandat „cu gândul și sufletul la echipă și la Suceava mea dragă”. „Pornesc la drum cu un obiectiv care este așteptat de toată lumea, revenirea la normalitate a Sucevei. Când vorbesc de normalitate mă refer la viața socială, economică, culturală și tot ce așteaptă oamenii, sperând și luptând pentru revenirea la această normalitate. Pornesc la drum încrezător, cu câteva obiective mari pentru județul Suceava. Pot să fac și pot să fac cu echipa mea. Am dovedit că pot să fac și sunt convins că sucevenii vor gira pentru noi pentru a duce Suceava acolo unde îi este locul”, a precizat șeful administrației județene.

Flutur: Deja au început să dea roade demersurile pentru construcția autostrăzilor Siret – Suceava – București și Suceava – Vatra Dornei – Bistrița-Năsăud – Dej – Satu Mare

Gheorghe Flutur a spus că dacă este vorba despre dezvoltare atunci are în vedere modernizarea infrastructurii, obiectiv pe care l-a urmărit și în cele două mandate de președinte al CJ Suceava de până acum. „Acum vin proiecte mari. În primul vorbim de infrastructura de drumuri județene. Doresc în mandatul următor cu echipa mea de consilieri să finalizez modernizarea rețelei de drumuri județene. Numai în acest mandat am modernizat circa 300 de kilometri de drumuri județene. Dar mai avem proiecte depuse deja pe fonduri europene și am mare încredere că vom putea face acest lucru. Apoi vorbim și de drumurile naționale. Ca președinte de Consiliu Județean, categoric nu voi rămâne pasiv și mă voi implica”, a arătat Gheorghe Flutur. El a subliniat faptul că deja au început să dea roade demersurile sale pentru construcția autostrăzilor Siret – Suceava – București și Suceava – Vatra Dornei – Bistrița-Năsăud – Dej – Satu Mare. Flutur a arătat că printre investițiile pe care le are în vedere se numără și centurile ocolitoare pentru Suceava, Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei, dar și investiții în modernizarea căilor ferate. Gheorghe Flutur a declarat că modernizarea magistralei 500 București - Suceava a intrat în linie dreaptă, el adăugând că își dorește și deschiderea rutei Suceava – Cernăuți.

Președintele CJ Suceava și-a prezentat și prioritățile pentru domeniul sănătății. „Pentru noi este un test revenirea la normalitate și facem eforturi zilnice pentru acest lucru. Trebuie să învățăm din ceea ce nu a funcționat, dar în același timp vom continua și investițiile în mandatul următor”, a declarat Gheorghe Flutur, care a prezentat câteva din investițiile următoare, respectiv spitalul de copii, cel de boli infecțioase, extinderea secției de oncologie, construcția unui bloc de locuințe pentru medici, o altă prioritate fiind și aducerea de personal medical specializat și îmbunătățirea actului medical în raport cu pacienții la Spitalul Județean Suceava.

Flutur vrea dezvoltarea mediului de afaceri pentru crearea de noi locuri de muncă

Gheorghe Flutur a făcut referire și la educație, precizând că își dorește un parteneriat puternic pentru dezvoltarea județului cu Universitatea Suceava, care să se concretizeze în sprijin reciproc pentru înființarea unei Facultăți de Medicină, dar și pentru înființarea de noi asocieri de tip cluster, pentru dezvoltarea de parcuri tehnologice în colaborare cu primăriile. Flutur a mai spus că o altă prioritate va fi susținerea școlilor de meserii și continuarea sprijinului acordat de CJ Suceava pentru școlile profesionale. „De asemenea, avem foarte multe urgențe și în ceea ce privește serviciile de apă și canal. Vă aduc aminte că în județul Suceava avem deja un proiect de un sfert de milioane de euro, pentru o treime din populația județului, respectiv 225.000 de locuitori. Apoi vrem să realizăm proiecte pentru dublarea locuințelor din județ care să se racordeze la rețelele de gaze naturale”, a arătat Gheorghe Flutur.

Președintele CJ Suceava a mai spus că și în domeniul turismului, printre principalele proiecte se numără înființarea Asociației Bucovina, din care să facă parte principalele stațiuni din județ, modernizarea taberei Bucșoaia, promovarea patrimoniului UNESCO, dar și punerea în valoare a masivului Rarău.

Gheorghe Flutur a mai adăugat că pe lista sa de priorități se numără și rezolvarea problemelor tinerilor, în special prin crearea de noi locuri de muncă, prin atragerea de investitori români și străini. El a precizat că tot pentru tineri are în vedere ca anul viitor să organizeze un festival de amploare pe Rarău, intitulat „Stelele Rarăului”. Flutur a spus că pe lista de priorități se numără și problemele de mediu, digitalizarea și transparentizarea administrației publice, sprijinirea mediului de afaceri, prin dezvoltarea parteneriatului dintre CJ și Camera de Comerț și Industrie, dar și prin înființarea de noi parcuri industriale împreună cu primarii din județ.

„Trebuie să intrăm în perioada dezvoltării economice prin crearea de locuri de muncă. Iar eu cred că autostrăzile vor funcționa ca un magnet pentru locurile de muncă. Și nu în ultimul rând fac referire și la Aeroportul Suceava, unde în septembrie sperăm să finalizăm noul terminal pentru dublarea capacității de procesare a numărului de pasageri, astfel încât să deschidem curse noi, dar și construcția unui terminal cargo pentru exportul de mărfuri”, a explicat președintele CJ Suceava.

Niculai Barbă și Cristinel Crețu sunt propuși pentru funcțiile de vicepreședinți ai CJ Suceava

Gheorghe Flutur a făcut referire și la lista de candidați pentru posturile de consilieri județene, precizând că media de vârstă este de 45 de ani, cu specialiști din toate domeniile de activitate. „Avem o reprezentare din tot județul Suceava și am încredere în cei de pe această listă”, a spus Flutur. El a declarat că va propune ca posturile de vicepreședinți ai CJ Suceava să fie ocupate de Niculai Barbă și Cristinel Crețu, doi dintre actualii consilieri personali ai săi. Gheorghe Flutur a ținut să mai precizeze că în viitorul mandat al său „nopțile vor fi mai scurte” atât pentru el, cât și pentru cei din echipa sa. „Le-am spus colegilor care au intrat în echipa mea, și primarii știu acest lucru. Nopțile vor fi mai scurte în acest mandat pentru noi. Vom avea enorm de multă treabă. Vreau să venim în întimpinarea banilor europeni care bat la ușa României și trebuie cheltuiți inteligent pentru dezvoltare”, a declarat Gherghe Flutur.

În ceea ce privește lista de candidați depusă de PNL pentru Consiliul Județean Suceava, aceasta este deschisă de Gheorghe Flutur, iar până la locul zece urmează Gheorghe Niță, Vasile Tofan, Ioan Moraru, Cristinel Crețu, Niculai Barbă, Cătălina Culipei, Mihai Cioată, Radu Pentiuc și Ioan Bădeliță.