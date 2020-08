Critici

Senatorul PSD de Suceava Virginel Iordacheconsideră că incertitudinea, improvizația și mai ales lipsa de profesionalism a actualului Guvern PNL lasă elevii, părinții, cadrele didactice și celelalte categorii de personal din învățământ într-o „ceață totală”. Virginel Iordache a spus că acest lucru se întâmplă inclusiv după declarațiile „prețioase” făcute, de curând, de „primul profesor” al țării, care după o ședință cu „mai marii” statului a comunicat oficial câteva lucruri care se știau deja, și anume că anul şcolar în învăţământul preuniversitar va debuta pe 14 septembrie, că dorinţa tuturor participanților la actul educațional este de a reveni în şcoli și de a participa activ la actul didactic, importanța actului educațional pentru societate și mai ales pentru viitorul acesteia.

„Singura, mare, problemă pe care o aveau de rezolvat <mai marii> vremii din România era modul în care se va produce revederea copiilor cu cadrele didactice. Ni s-a livrat un <cod al culorilor> care a avut la bază un algoritm eronat și ni s-a vorbit despre descentralizarea deciziei. Adică, fiecare director și consiliu de administrație vor decide în funcție de situația epidemiologică și infrastructură, pentru elevii școlii pe care o conduc. Iată că descentralizăm doar responsabilitatea, nu și decizia, adică dacă se întâmplă ca într-o școală lucrurile să scape de sub control, vinovat este directorul, chiar dacă a respectat <codul culorilor>”, a afirmat senatorul PSD de Suceava.

El a precizat să se aștepta din partea Ministerului Sănătății și cel al Educației să emită scenariile probabile ce pot apărea, resursele financiare necesare pentru fiecare scenariu și apoi procedurile ce trebuie aplicate pentru fiecare situație in parte. „Numai așa se pot lua măsuri uniforme în situații epidemiologice asemănătoare, așa pot fi trași la răspundere cei care conduc destinele învățământului. Și mă tem că lăsând arbitrariul să decidă în școli se va <munci intens, dar silențios>, expresie care îi aparține ministrului Educației. Mă așteptam ca în această perioadă cumplită aplicarea legii finanțării per elev să fie suspendată, astfel încât să se poată achiziționa materialele sanitare necesare desfășurării în siguranța a cursurilor. Cum se poate pretinde unui director să ia toate măsurile care se impun la un moment dat, dacă acesta nu are resursele financiare necesare?”, a mai declarat Virginel Iordache.

El a subliniat faptul că nici un oficial guvernamental nu spune nimic despre elevii care stau în internate, cum vor fi respectate normele pandemice impuse de DSP-uri, cum vor funcționa cantinele școlare sau ce se va întâmpla cu elevii care vin din alte țări. Iordache a mai adăugat că nu poate să nu observe că la cadrele didactice, personalul auxiliar sau personalul nedidactic nu se gândește nimeni.

„Actualul guvern poate fi acuzat de orice, numai nu poate fi bănuit că ar ști ce este normalitatea, în condițiile în care nu a reuşit în ultimele luni să finalizeze achiziţia măştilor pentru persoanele defavorizate şi a tabletelor pentru elevi. Cum vor reuşi şcolile să parcurgă procesul birocratic, anevoios al achiziţiilor într-o lună sau mai puţin? Dar știm, domnule președinte, de toate astea, vinovat este PSD, inclusiv de modul eronat în care ați transmis presei formula de calcul, care a stat la baza stabilirii celor trei scenarii pentru începutul anului școlar. Sigur, asta nu se pune pentru că este <gafa guvernului meu>”, a încheiat Iordache.