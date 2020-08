PRO SĂNĂTATE

Tot ceea ce percepe un om ca fiind rău pentru el constituie o sursă de stres, în timp ce pentru un altul nu este neapărat un motiv care să îl tensioneze. Stresul uneori este perceput doar la nivel fizic – boala provocată și cauza ei prealabilă. De multe ori el este resimțit ca o presiune psihică urmată de boală. În realitate, acumularea energiei negative a stresului și a fricii are loc pe etape, cu mult înainte de apariția bolii fizice sau psihice. Fiecare gând negativ, fiecare emoție toxică, asociate cu stări aproape imperceptibile de tensiune musculată în diferite părți ale corpului, atrag energie negativă. Dacă dorim să avem o viață înfloritoare și o sănătate bună trebuie să evacuăm din corp tot stresul acumulat.

Corpul își cunoaște îndatoririle, cu ajutorul lui omul trebuie să dobândească înțelepciune. Dacă în el a pătruns un stres, atunci această lecție de viață a rămas neînvățată și, ca atare, corpul trebuie să atragă către sine iarăși și iarăși ceva asemănător, până când omul va înțelege care este cauza acestor tensiuni neasimilate. De multe ori dacă sunt lăsate să persiste în corp duc la apariția bolilor. Cine are frica în suflet, pe acela îl va speria cu siguranță cineva; cine are în inimă sentimentul de vinovăție, pe acela se va găsi cineva care să îl învinuiască; pe cel ce este agresiv va veni cineva să îl înfurie. Corpul nu întreabă de ce omul nu știe cum să își rezolve problemele sau cine este vinovat că nu l-a învățat; el se apucă imediat să îl învețe, și o face cu sinceritate, simplu și aspru.

Dintre toate formele de stres cel mai zdrobitor impact îl are frica. Ea acționează asupra rinichilor și glandelor suprarenale blocându-le activitatea. În loc să ajungem să ne tratăm cu medicamente scumpe este mai simplu să ne eliberăm prin iertare de fricile cronice care s-au sedimentat în corp. Fricile apar din sentimentul de vinovăție. Partea bună a negativității generate de stres constă în faptul că ea îl învață și îl educă pe om. Frica îl învață să aibă grijă de viața lui, să o prețuiască și să o facă să continue. Cine a făcut o greșeală pe o anumită latură a vieții, dar nu a corectat-o, atrage în el frica.

Cea mai mare frică a oamenilor este că nimeni nu ne iubește. Dorim să ne apropiem de persoana dragă cu speranță în suflet și simțim ceva care ne oprește brusc – răceală, lipsă de înțelegere. În acel moment, decepționați, fie ne vom retrage, fie cu o privire arzând de mânie ne vom tensiona tot corpul – am fost răniți. Indiferent că este vorba despre sexul opus, despre părinți sau despre copii, din fricile însumate apare răutatea. Ambele părți simt durerea, dar noi o simțim doar pe cea proprie și tragem concluzia: nimeni nu ne iubește. Frica „nimeni nu mă iubește” atrage, pentru cel care o are, suferințe menite să îi demonstreze că nu este iubit. Această formă de frică îl face pe om să cerșească umil iubirea, indiferent a cui și indiferent cum. În același timp, sclavul iubirii va cădea în disperare și îl va învinovăți pe celălalt că nu are nevoie de iubirea lui și nu i-o acceptă. În minte apar atunci un amalgam de gânduri care îi vor „arăta” că este urât, slab, că nu este demn de a fi iubit și alte o mie de gânduri care îi umilesc demnitatea.

Iertarea este singurul mijloc autentic prin care ne putem eliberare de orice frică. Dacă cineva ne-a făcut vreun rău, îl iertăm pentru că a făcut acest lucru și ne iertăm și pe noi pentru că am atras acel rău. Dacă noi am făcut cuiva vreun rău, îl rugăm se ne ierte și ne iertăm și pe noi că am făcut acest rău. Întrucât i-am provocat suferințe corpului făcând noi rău altcuiva sau permițându-i altuia să ne facă nouă rău, în ambele cazuri cerem iertare corpului nostru pentru prejudiciile pe care i le-am adus. Toate acestea pot fi rostite sau spuse în gând; important este ca totul să fie făcut din suflet.

Este esențial ca pacienților să li se pună la dispoziție o gamă variată de tehnici și terapii prin care să se elibereze de emoții toxice, tipare mentale și comportamente disfuncționale prin evacuarea tensiunilor și stresului acumulat în țesuturile corpului, în special la nivelul organelor interne. „Un element important este și alimentația corectă care să ajute corpul să scape de toxine, să îl revitalizeze și să îl susțină în procesul de eliberare a tensiunilor acumulate”, ne-a spus doamna doctor Monica Foit Macisanu, de la Diet Club Centrul de Dietă.

