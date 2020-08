Politic

Organizația Județeană Suceava a Partidului Ecologist Român a reușit să crească în sondaje după preluarea conducerii filialei de către Cătălina Vartic, cele mai obiective măsurători plasând scorul acestui partid, în județ, la 6% din opțiunile de vot ale electoratului. Deși populația are tendința de a privi politic mai degrabă partidele mari, care, având multe resurse, tind să confiște discursul public, cu siguranță zona partidelor cu performanțe electorale mai mici se anunță a fi deosebit de interesantă anul acesta.

Astfel, o prezență surprinzătoare în lista partidelor cu potențial real de ascensiune este Partidul Ecologist Român (PER), care, pe fondul crizei pădurilor tăiate ilegal, a crescut simțitor în sondaje. Iar una dintre cele mai prolifice organizații pare a fi PER Suceava, unde președintele organizației, Cătălina Vartic, este în avanpostul luptei împotriva tăierilor ilegale de pădure. PER Suceava are deja o cotă de 6% în sondajele electorale organizate de competiție și se luptă pentru mai mult.

Cătălina Vartic: PER promite să facă o surpriză interesantă la alegerile locale

Cătălina Vartic ne-a declarat că cea mai spectaculoasă ascensiune a unui partid politic de talie mică este cea a PER. „Formațiunea crește în preferințele alegătorilor datorită creșterii importanței publice a unor teme cum ar fi defrișările ilegale și poluarea atmosferică. Mai ales în timpul pandemiei, traficul redus a permis multor oameni, de peste tot din țară, să observe numărul consistent de camioane care cară lemn brut spre ieșirea din țară, în fiecare zi. Lemnul tăiat, mai mult sau mai puțin legal, alimentează adesea rețele locale de corupție politică transpartinică”, a spus Cătălina Vartic, ea adăugând că „această realitate avantajează PER. Pe fondul trezirii oamenilor la realitatea conform căreia vechile partide sunt părtașe la defrișări, alegătorii cu preferințe pentru protejarea naturii se orientează spre zone în care oameni politici noi, curați, nealterați de mafia lemnului, au un cuvânt de spus”.

Cătălina Vartic a subliniat faptul că, în această perioadă, PER a crescut peste tot în sondaje la nivel național și promite să facă o surpriză interesantă la locale, cu posibilitatea promovării unor candidați spre Parlament anul viitor.

Vartic: Avem un 6% cu potențial real de creștere

Vartic a mai spus că cele mai obiective măsurători, realizate de competiție, la Suceava, plasează scorul PER la peste 6%, acesta fiind cel mai bun scor pe care formațiunea îl înregistrează acum la nivel național. Liderul PER Suceava consideră că scorul de 6% îi oferă o șansă reală de a intra în politica județeană mare, pentru a influența agenda publică. „Situația PER Suceava se explică prin faptul că, aici, tăierile de păduri sunt scăpate de sub control. Dar situația PER Suceava nu se datorează doar contextului favorabil”, a mai declarat Cătălina Vartic, cea care în decursul timpului a prezentat constant problemele reale ale județului. Liderul PER Suceava a mai precizat că atât ea, cât și ceilalți membri ai partidului nu se luptă pentru scoruri electorale.

„Sigur că voturile ne-ar ajuta să schimbăm felul în care se face politică la nivel județean și ne-ar permite să gonim exploatatori iraționali de lemne de la noi din județ. Ceea ce facem noi, și totodată principala noastră preocupare, este să le dăm oamenilor o voce. Să le spunem să aibă curajul de a combate abuzurile la adresa naturii. Să le dăm o platformă prin care să transmită că nu vor să tacă sau să închidă ochii la problema exploatărilor ilegale și să se lupte, alături de noi, pentru drepturile lor”, a încheiat liderul PER Suceava, Cătălina Vartic.