Sistematizare rutieră finalizată

Lucrările de sistematizare rutieră în cel mai nou cartier de locuințe pentru tineri realizat în municipiul Suceava au fost recent finalizate, încât, pe lângă căi de acces recent asfaltate și trotuare cu pavele, locuitorii acestuia au la dispoziție și 220 de locuri de parcare amenajate și trasate – mai multe decât numărul de locuințe.

Cartierul ANL din apropiere de Metro beneficiază acum de condiții moderne, care nu existau în momentul în care s-au înmânat cheile apartamentelor.

“Ne ținem de cuvânt! Una dintre promisiunile făcute în 2016 a fost că vom face cele patru blocuri ANL – sunt finalizate, au fost date în funcțiune, dar pentru că nu sunt bani nici la nivel național, CNI nu s-a mai ocupat și de amenajările rutiere. Am promis că vom aduce schimbări majore zonei prin lucrări de sistematizare rutieră și amenajare a noi locuri de parcare. Am promis și am făcut, săptămâna aceasta fiind finalizate, după realizarea locurilor de parcare, lucrările de reabilitare a str. Pictor Șerban Rusu Arbore și a trotuarelor. Acum, sucevenii care locuiesc în blocurile ANL din cartierul Obcini, zona Metro, beneficiază de 220 locuri de parcare, noi accese la scările de bloc și o stradă refăcută total”, a spus primarul Sucevei, Ion Lungu.

Pentru realizarea sistematizării rutiere a acestui cartier pentru tineri s-au turnat 3.168 mp de covor asfaltic, s-au montat 733 metri liniari de bordură mare, 633 metri liniari de bordură mică și s-a pavat o suprafață de 856 mp.

“Suntem într-o situație fericită din punct de vedere al locurilor de parcare, este primul cartier în care locurile de parcare sunt mai multe decât numărul apartamentelor – 220 de locuri de parcare la aproximativ 200 de apartamente. A ieșit o lucrare bună și sper ca tinerii care locuiesc aici să o aprecieze. Noi le vom da o mână de ajutor în plus amenajând spațiile verzi, cu flori și ce mai trebuie, să fie o zonă plăcută, atât pentru ei, cât și pentru cei care ajung pe acolo”, a adăugat edilul sucevean.

Lucrarea a costat aproximativ un milion de lei și a cuprins inclusiv accesele la scările de bloc.