Un bărbat din Rădăuți, în vârstă de 32 de ani, are nevoie urgent de proteze la ambele picioare. Foto: Doru Clipa

Umanitar

Un bărbat din Rădăuți, în vârstă de 32 de ani, Dumitru Lungu, are nevoie urgent de proteze la ambele picioare. Atât el, cât și soția sa, Mădălina, bolnavă de cancer, fac față cu mare greutate provocărilor vieții, fără să se plângă, cu demnitate, cu speranță. Însă starea lor de sănătate a început să se agraveze și au nevoie de ajutorul nostru, al tuturor.

Dumitru Lungu a lucrat în ultimii 4 ani la Fan Curier Rădăuți. A trecut prin multe greutăți până la vârsta de 32 de ani. Mama lui s-a stins din viață în anul 2018 din cauza unui cancer necruțător, iar de aproximativ 2 ani, soția sa a fost și ea diagnosticată cu cancer și merge des la Spitalul Oncologic din Iași, făcând un transplant de celule stem și având o imunitate foarte scăzută. De curând, Mădălina și-a depus dosarul pentru pensie de boală.

În urmă cu un an, însă, au apărut primele probleme de sănătate pentru Dumitru, dureri puternice în zona spatelui și a șoldurilor. Având deja hernie de disc, după investigații făcute la Rădăuți, Suceava, Târgu Mureș a aflat că are necroză de gradul III, respectiv II la cele două șolduri și are nevoie de operații și proteze la ambele șolduri. Anul trecut, Dumitru încă spera că nu va fi nevoie de proteze la cele două șolduri, dar se pare că aceasta este singura variantă.

Au nevoie de ajutor!

La Rădăuți, Dumitru nu poate fi operat, așa că soluția găsită este la o clinică din Târgu Mureș. Protezele decontate de Casa de Asigurări de Sănătate trebuie schimbate la cel mult 10 ani și având în vedere vârsta lui Dumitru, este posibil ca la a doua operație să nu mai aibă masă osoasă pentru o nouă operație la cele două șolduri.

Soluția găsită este o operație la Clinica Nova Vita, unde i s-ar putea pune o proteză care l-ar ajuta 20 de ani. Costul protezei este de aproximativ 9.000 de lei, iar operația și pregătirea postoperatorie costă 12.300 de lei pentru un picior.

Asociația Rădăuțiul Civic a sărit în ajutorul acestei familii greu încercate și a făcut cunoscută povestea soților Lungu. „Am donat la rândul nostru, atât cât am putut. Până acum, Dumitru și Mădălina nu au cerut ajutor public și au încercat să ducă aceste greutăți singuri, însă au ajuns într-un punct în care nu mai fac față”, au spus reprezentanții asociației rădăuțene.

Cei care vor să-l ajute pe Dumitru să poată aduce din nou un venit în familie și să aibă grijă de soția sa pot să doneze orice sumă în conturile deschise la Raiffeisen Bank

Cod swift: RZBRROBU, Cont EURO: RO23RZBR0000060021497604, Cont LEI: RO78RZBR0000060018837650. Titular: Dumitru Lungu, telefon

0741 796 841.