Performanță

Suceveanca Ana-Maria Cătălina Andronache a fost desemnată șefă de promoție a programului de studiu Medicină Militară din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Ana-Maria Cătălina a fost șefă de promoție a Școlii Gimnaziale ,,Ion Creangă” Suceava și absolventă a Colegiului Național „Ștefan cel Mare”, cu un parcurs educațional de excepție. Am aflat mai multe despre suceveancă și despre visurile și împlinirile ei de până acum prin intermediul unui interviu prezentat de UMFSTv Live (moderator: Teodora Mândru), ce poate fi urmărit integral pe https://youtu.be/MRJWixPEBsk.

„Este vorba de un interviu cu șefii de promoție de la toate programele de studii, un demers prin care ne dorim să-i facem cunoscuți întregii comunități academice și totodată să le aflăm gândurile la sfârșitul unei etape și începutul alteia”, au spus reprezentanții Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) din Târgu Mureș.

Admisă la Medicină Militară cu media 9,98

Ana-Maria Cătălina Andronache a spus că încă de mică a avut o admirație aparte față de medicii pe care i-a cunoscut. Și-a dorit să-și dezvolte memoria, gândirea, abilitățile practice și crede că un rol important în dezvoltarea ei intelectuală l-a avut șahul, sportul minții. „Eram în clasa a XII-a și mă pregăteam de admitere la UMF Iași, pentru că era mai aproape de casă, iar fratele meu era deja student acolo. Prin ianuarie-februarie, am auzit de Medicina Militară și am început să mă documentez, să caut mai multe informații legate de selecție, de admitere și de centrele unde ar fi fost posibil acest lucru. Astfel, am ales să vin la Târgu Mureș, deoarece, la fel ca la Iași, puteam să aleg între biologie sau chimie. Am fost admisă cu media 9,98”, a povestit suceveanca pentru UMFSTv Live.

Decizii fără regrete

Cei șase ani petrecuți la Tg. Mureș au fost cei mai frumoși ani din viața sucevencei, și nici nu-i vine să creadă că au trecut atât de repede. Nu cunoștea pe nimeni când a ajuns la Târgu Mureș și nici nu știa ce o așteaptă. Avea foarte mari emoții înaintea examenelor și trecea printr-un stres care îi punea piedici, iar rezultatele nu erau pe măsura așteptărilor ei. „Odată cu trecerea anilor, lucrurile s-au îmbunătățit, în anul IV am aplicat pentru o bursă Erasmus, iar în anul V, în semestrul al II-lea, am fost plecată în Turcia. Revenirea în anul VI a fost mai facilă, deja știam ce mă așteaptă, examenele care mi-au rămas, pregătirea lucrării de licență și învățatul pentru examenul de Rezidențiat”, povestește Ana-Maria Cătălina.

Chiar dacă parcursul anilor de școală, liceu, facultate a fost dificil, cu multe provocări, au fost și destule momente frumoase și decizii bune pe care suceveanca le-a luat fără regrete. „Cea mai frumoasă experiență a fost cu siguranță reușita transferului de la Medicină Civilă la Medicină Militară. Descoperind destul de târziu Medicina Militară, în clasa a XII-a, timpul de pregătire pentru probele sportive nu a fost suficient pentru promovare. În anul II de facultate, fiind un loc liber în anul meu de studiu, am decis să reiau toate probele și am început să mă pregătesc intens. Când s-au afișat rezultatele și am fost declarată admisă în urma procesului de selecție, parcă nici nu-mi venea să cred”, a completat șefa de promoție 2020 - Medicină Militară.

Un medic bun!

Anul acesta, an cu pandemiei de Covid-19, a fost o provocare și pentru absolvenții de la Medicină. Facultatea pe care a absolvit-o Ana-Maria Cătălina i-a oferit o bază foarte solidă de cunoștințe și pregătirea pe care o va avea în continuare va fi una completă.Ea s-a gândit să se specializeze pe chirurgie plastică, pentru că această specialitate o atrage atât din punct de vedere curativ reconstructiv, cât și din punct de vedere estetic. Își dorește să devină un medic bun, care din punctul ei de vedere trebuie să fie foarte ambițios și curajos. „Este vorba despre acea ambiție care te face să vrei să afli tot mai multe, să vrei să fii tot mai bun în domeniul în care profesezi. În ceea ce privește relația cu pacientul, este foarte important pentru un medic să aibă bune abilități de comunicare. Nu în ultimul rând, aș spune că în viața unui medic este foarte important echilibrul”, a concluzionat Ana-Maria Cătălina Andronache, căreia îi urăm din suflet mult succes în carieră. Este un exemplu pentru generațiile care vin din urmă, un exemplu că se poate să-ți împlinești visurile dacă muncești mult, dacă își dorești mult să ajungi în vârf și nu renunți niciodată.