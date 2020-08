Ambiție și seriozitate

Primele locuri la academiile militare din țară sunt ocupate în acest an de absolvenți ai Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc. Performanțele absolvenților promoției 2020 de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc continuă și după absolvire. Ambiția și seriozitatea în pregătire i-au determinat pe elevii ștefaniști să ocupe primele locuri la academiile categoriilor de forțe din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Într-un bilanț al reușitelor, după cum ne-a spus Georgiana Lupu, purtătoarea de cuvânt a Colegiului Militar din Câmpulung Moldovenesc, 42 de absolvenți au optat pentru Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 40 de absolvenți au ales Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”, 12 au fost admiși la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și 16 absolvenți, pasionați de științele exacte, au ales Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”.

Din aceeași promoție, două eleve ștefaniste și-au dorit o carieră în medicină militară, iar pregătirea asiduă și perseverența le-au garantat reușita la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”.

Diana-Maria Botezat, prima la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”

Unul dintre cele mai frumoase rezultate a fost cel al absolventei Diana-Maria Botezat, care a fost admisă prima, cu media 9,75, la arma piloți avioane de luptă supersonice, la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov.

„Adevărul este că nu am știut dintotdeauna ce specialitate militară să aleg, poate și pentru că nici măcar nu îndrăzneam să visez că voi trece probele eliminatorii dure, dar necesare acestei arme. Mă definesc perseverentă, răbdătoare, curajoasă și responsabilă. Am crezut cu tărie în forțele proprii și am reușit să îmi ating obiectivele. Mintea îmi era permanent frământată de dorința de a-mi exprima determinarea, iar cei care mi-au fost alături necondiționat au fost părinții mei. Vă mulțumesc, dragi părinți, pentru că mi-ați oferit rădăcini și aripi”, a spus absolventa ștefanistă.

Mihai Sebastian Mihăilă, admis primul la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”

De asemenea, absolventul Mihai Sebastian Mihăilă a fost admis primul, cu media 9,73, la specialitatea militară Blindate, autovehicule și tractoare, la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” din București.

„De mic m-au pasionat poveștile tatălui meu legate de întâmplările prin care a trecut în stagiul militar obligatoriu. Dorința mea inexorabilă de a urma o carieră în armată s-a îndeplinit încă de când am fost admis la Colegiul Național Militar <Ștefan cel Mare”>. Știam că vreau sa ajung un ofițer iscusit, dar nu știam că armata se împarte în multe alte ramuri și specializări. După lungi momente de îndoială, am decis că ingineria mi se potrivește, fiind atras de nevoia de a explora, a cerceta și a cunoaște. Astfel, am ales Academia Tehnică Militară <Ferdinand I>, ingineria auto venind la pachet cu diverse avantaje și satisfacții. În timpul celor patru ani de liceu am oscilat între mai multe specializări, dar am ajuns să cred că arma te alege pe tine, nu tu pe ea”, ne-a spus Mihai Sebastian Mihăilă.

Tudor Denis Galan, primul la Radiolocație

„Nimic măreț nu poate fi realizat fără entuziasm” (Ralph Waldo Emerson) este citatul care îl caracterizează pe absolventul Tudor Denis Galan, cel care a fost admis primul la arma Radiolocație.

„Pașii hotărâți ai defilării, seriozitatea și precizia executării ordinelor, mândria de a fi tocmai eu acela care, dintre mulți alții, a avut norocul de a îmbrăca uniforma militară au devenit pentru mine un scop pe care trebuia să îl ating încă de când am decis să urmez o carieră în acest domeniu. De mic, am fost impresionat de tot ceea ce reprezintă spațiul aerian, acest fapt dezvoltându-mi o pasiune și motivându-mă să îmi ating visul, acela de a fi student al Academiei Forțelor Aeriene <Henri Coandă>”, ne-a destăinuit Tudor Denis Galan.

Supravegherea aeriană, prevenirea surprinderii printr-o agresiune din aer, avertizarea timpurie, alarmarea, protecția populației și a forțelor sunt funcțiile de bază ale Radiolocației, după cum a explicat Georgiana Lupu. Absolvenții promoției 2020 au înțeles importanță acestei arme, astfel 7 din cele 10 locuri disponibile elevilor de colegii militare au fost ocupate de absolvenții ștefaniști.

Primii la admitere

În șirul rezultatelor excepționale ale absolvenților de la Colegiul Militar din Câmpulung Moldovenesc se numără și primul loc ocupat de absolventa Ioana Lavinia Sofia la specialitatea Comunicații și Informatică - Academia Forțelor Terestre, cu media 9,86.

În cadrul aceleiași academii militare, absolventul Antonio Mihai Haidamac a fost admis primul la arma Apărare CBRN (Chimic, Biologic, Radiologic și Nuclear).

De asemenea, absolventul Alexandru Flocea a fost admis primul, cu media 9,73, la specialitatea militară Armament, rachete, muniții de aviație și sisteme de salvare, la Academia Tehnică Militară, și absolventa Oana Elisa Străjer a ocupat primul loc la specialitatea Rachete și artilerie antiaeriană din cadrul Academiei Forțelor Aeriene.

Alexandra Birtea șiOana Robu, admise la medicina militară

Absolventele Alexandra Birtea șiOana Robu și-au îndeplinit visul de a fi admise la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș. Alexandra și Oana au confirmat faptul că au muncit zi de zi şi au depus eforturi suplimentare pentru obţinerea performanţei.

„Nu cunoșteam o altă variantă. Am știut, am simțit și punct. Gândul acesta, care mi-a fost aproape pe tot parcursul liceului, s-a antrenat alături de prietenia pe care o aveam cu chimia. Acesta a fost primul pas. Următorii pași nu respectă canoane și reguli, pentru că eu nu cred în rețete magice. Am fost (și sper că am rămas) motivată și devotată învățatului. Am muncit ordonat, și acesta a fost singurul meu secret. Am concurat cu mine și cel mai important lucru în această cursă a fost perseverența. Am conturat o legătură strânsă cu chimia și până la finalul liceului mi-a fost zilnic aproape, așteptându-mă să o cunosc cât mai bine. Am devenit cele mai bune amice și mi-a ținut pumnii strânși până în ziua examenului, când a fost adevăratul test al prieteniei. Așa am ajuns aici”, a povestit Alexandra.

Oana Robu a visat să poarte „candoarea halatului de doctor însoțit de sobrietatea epoleților de cadru militar încă din școala gimnazială”. „Drumul către reușită nu a fost unul ușor, dar pasiunea pentru biologie, setea de cunoaștere și dorința de a fi în măsură să îmi ajut aproapele m-au ajutat să împing munții, iar în final, nici un țel nu părea prea măreț și nici un obstacol prea greu de depășit”, a povestit Oana.

Eforturile elevilor militari sunt răsplătite an de an, după finalizarea procesului de admitere în instituțiile militare de învățământ superior. Fie că sunt hotărâți încă din clasa a IX-a ce specializare sau academie să aleagă, fie că se hotărăsc pe parcursul celor patru ani de studii, elevii militari își conturează visurile și își ating scopul nobil de a face parte din familia Armatei României. Rezultatele acestor elevi, absolvenți confirmă, dacă mai era necesar, calitatea actului educațional desfășurat la nivelul Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc.