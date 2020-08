Performanță

Sublocotenentul Alex-Andrei Voloşen, din Frasin, a fost desemnat șefal promoţiei 2020 a Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov, după cea a obţinut media generală 9,90.

Suceveanul a întrerupt tradiţia şefelor de promoţie. Ar fi fost al 10-lea an de când o fată primeşte onorul pentru întreaga promoţie. Alex-Andrei Voloşen a urcat pe prima poziție, dovedind că este cel mai bun student al Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, promoția 2020.

Ceremonia prilejuită de absolvirea şi acordarea gradului de sublocotenent promoţiei de ofiţeri activi în armele aviaţie naviganţi, aviaţie nenaviganţi, controlor trafic aerian, meteorolog aeronautic, război electronic în aviaţie şi apărare antiaeriană, radiolocaţie şi artilerie şi rachete antiaeriene a Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă” a avut loc pe 31 iulie 2020, la sediul Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov.

Alex-Andrei Voloşen a absolvit, în anul 2017,Colegiul Militar „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, fiind singurul elev din judeţ care a obţinut atunci nota 10 la toate cele trei probe ale bacalaureatului. Alex-Andrei Voloşen a obţinut nota maximă după ce a contestat primul rezultat primit, el având iniţial 9,75 la limba şi literatura română şi 10 la matematică şi fizică. Fiind sigur că a predat o teză în care a răspuns perfect la toate cerinţele, Alex-Andrei a reuşit în urma contestaţiei să obţină nota maximă la bacalaureat.

„Aşteptările mele erau foarte mari vizavi de notele de la bacalaureat. La aflarea rezultatelor, nu eram convins de nota de la limba română pentru că eram sigur de lucrarea mea, de ce am făcut. Am vrut să fac contestaţie, iar părinţii şi profesoara mea de la această disciplină nu s-au împotrivit, ba dimpotrivă”, a mărturisit atunci suceveanul. A stat cu sufletul la gură până la publicarea rezultatelor finale, însă pentru el aşteptarea a meritat, notele finale confirmându-i faptul că a predat teze perfecte. „Nu pot spune că bacalaureatul este un examen uşor. Trebuie să te pregăteşti bine, nu te poţi baza pe noroc. Eu am luat foarte în serios acest examen, iar pregătirea mea a dat roade”, a mai completat suceveanul imediat după rezultatele finale de la bacalaureat.

Alex-Andrei Voloşen este din Frasin, a urmat cursurile şcolii gimnaziale din oraș, după care a optat pentru colegiul câmpulungean. 2017 a fost al doilea an consecutiv când un absolvent al colegiului militar câmpulungean obţinea media maximă la examenul de bacalaureat. În 2016, Adrian Florescu a primit 10 la cele trei probe ale examenului maturităţii.

Media de 10 de la examenul de bacalaureat nu l-a ajutat foarte mult pe Alex la admiterea la Academia Forţelor Aeriene din Braşov, ponderea ei în media finală fiind de doar 10%. Alex a mai susţinut o probă la limba engleză, eliminatorie, şi o probă la matematică, ce a avut o pondere de 90%. Tot în vederea admiterii, suceveanul a susţinut probe care i-au testat rezistenţa fizică şi probe psihologice. Toate aceste examene reușite sunt rezultatul tenacității, ambiției, perseverenței de care a dat dovadă Alex-Andrei Voloşen pe tot parcursul educațional excepțional de până acum.