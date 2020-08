Septembrie 2020

Trei noi programe de studiu de licență vor fi incluse în oferta educațională a Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava, începând cu sesiunea de admitere septembrie 2020. Autorizarea provizorie a acestora s-a făcut în cadrul ședinței Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), care a avut loc în data de 30 iulie.

Viitorii candidați vor putea opta astfel și pentru următoarele programe: ”Autovehicule rutiere” în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management, învățământ cu frecvență, cu o capacitate de școlarizare de 50 studenți pe an, ”Limba și literatura engleză - Limba și literatura modernă (spaniolă, italiană)”, în cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, învățământ cu frecvență, cu o capacitate de școlarizare de 60 studenți pe an, și ”Rețele și software de telecomunicații”, în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, învățământ cu frecvență, cu o capacitate de școlarizare de 50 studenți pe an.

În cadrul sesiunii de admitere care tocmai s-a încheiat, USV a oferit candidaților șansa de a se înscrie, pe lângă programele tradiționale, la nu mai puțin de 9 programe de studiu noi pentru ciclurile licență și masterat: ”Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule” (licență), program gestionat împreună de Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management; ”Echipamente și sisteme medicale” (licență), în cadrul parteneriatului dintre Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Facultatea de Mecanică, Mecatronică și Management și Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană; ”Energetică și tehnologii informatice” (licență), la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor; ”Media digitală” (licență), în cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării; ”Resurse umane” (licență, 50 de studenți), la Facultatea de Istorie și Geografie; ”Științe gastronomice” (licență), la Facultatea de Inginerie Alimentară; ”Drept penal și criminalistică” (masterat) în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative; ”Globalizare și diplomație economică” (masterat profesional), la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, și ”Securitate cibernetică” (masterat profesional), la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor.

Toate informațiile referitoare la sesiunea de admitere din toamnă, care va începe luni, 7 septembrie 2020, vor fi publicate pe pagina web: https://admitere.usv.ro/