Declaraţie

Senatorul PNL de Suceava Daniel Cadariu consideră că liderului social-democraților suceveni, senatorul Ioan Stan, i-a fost frică să candideze pentru președinția Consiliului Județean Suceava și s-a decis să candideze pentru titlul de „penibilul anului”. Afirmația lui Daniel Cadariu a fost făcută după ce Ioan Stan a ironizat unul dintre proiectele anunțate de președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, cel de înființare a unui Muzeu de Artă Sacră la Fălticeni, tot liderul PSD Suceava declarând că multe drumuri județene se modernizează cu fonduri alocate de guvernarea PSD.

Cadariu a spus că Ioan Stan dovedește, o dată în plus, faptul că nu are și nu se pricepe la nici un fel de cultură. „În ce privește <cultura agricolă> ne-a demonstrat de peste două decenii că știe cum se poate falimenta o unitate agricolă prosperă în termen record, iar în prezent ține să ne demonstreze, o dată în plus, că este în afara actului cultural în general. Încearcă în mod penibil să ducă în derizoriu realizarea de edificii culturale cum ar Muzeul minorităților naționale din Bucovina de la Siret sau Muzeul de Artă Sacră de la Fălticeni”, a spus senatorul PNL de Suceava. Daniel Cadariu a mai adăugat că cel mai probabil, Ioan Stan nu a auzit nici până astăzi despre investițiile extrem de importante din domeniu, respectiv restaurarea Cetății de Scaun a Sucevei, modernizarea Muzeului Național al Bucovinei, dar nici despre modernizarea Muzeului „Ion Irimescu” din Fălticeni.

„Da, este drept, aceste reușite sunt ale actualului președinte al Consiliului Județean Suceava, domnul Gheorghe Flutur. Iar noi, sucevenii, știm că președintele PSD Suceava tremură doar când îi aude numele. Și de atâta <curaj nebun> a trimis o doamnă la bătălie, în timp ce el nu iese din casă. Și dacă nu putem avea neapărat pretenții cu privire la un domeniu atât de <sensibil> pentru parlamentarul din Fălticeni, este greu de acceptat să constatăm faptul că nu prea își face treaba de senator fălticenian”, a mai precizat Cadariu.

Pe de altă parte, senatorul PNL a spus că Ioan Stan ar trebui să știe că aproape toate drumurile județene din zona pe care o reprezintă sunt deja modernizate sau în curs de asfaltare. „Cetățenii din majoritatea localităților din jurul municipiului Fălticeni știu că prin eforturile Consiliului Județean Suceava și prin implicarea directă a președintelui Gheorghe Flutur, drumurile din Slatina, Mălini, Cornu Luncii, Boroaia, Horodniceni, Rădășeni, Vulturești, Hârtop, Bogdănești, Râșca sunt de curând asfaltate, iar lucrările la drumurile de pe Axa Suceava-Iași, prin Ipotești, Bosanci, Udești, Liteni, Dolhasca, au început deja”, a spus Cadariu, care a adăugat că acest ultim proiect a fost blocat „cu îndârjire” timp de patru ani de pesediștii de la București, Iași și Suceava.