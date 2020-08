Nemulțumiri

Fermieri din Marginea nemulțumiți de modul în care este dată în concesiune pășunea din localitate au protestat, vineri dimineață, în fața primăriei, aceștia alegând să aducă și vacile în fața instituției, pentru a fi mai ”vizibili”.

Unul dintre protestatari, Marius Vicol, a declarat că în Marginea mai sunt doar 7 fermieri ”mari și lați”.

El este unul dintre ei. ”Am băgat 400.000 de euro într-o fermă de veci aici, iar autoritățile mi-au promis că mă vor susține. Nu este deloc așa, din contră, nu am unde să pășunez animalele. După nenumărate drumuri la primărie în care nu am fost băgat în seamă am zis că iau vacile cu mine și la ora 8 sunt la primărie, poate așa îl scot pe domnul primar din <cuib>”, a declarat Marius Vicol.

La fața locului au ajuns polițiști și jandarmi, pentru restabilirea ordinii, dar și pentru că în această perioadă protestele sunt interzise de lege. Oamenii erau conștienți că riscă să fie amendați, dar spun că au ajuns la capătul răbdării.

După o discuție cu primarul Dumitru Nichitean, protestatarul Marius Vicol era mai puțin vehement pentru că i s-a găsit o soluție temporară pentru a avea acces la mai multă pășune cu animalele sale.

Contactat de Monitorul de Suceava, primarul Dumitru Nichitean a declarat că protestul organizat de Marius Vicol nu este justificat.

”Comuna Marginea are 440 hectare de pășune, în loturi scoase la licitație încă din legislatura trecută, când eu nu eram primar. Toate controalele făcute de APIA până acum nu au depistat nereguli.

Domnul Vicol are și el 20 de hectare din pășune, acum el are mai multe animale și vrea și să îi dăm mai multe pășune. Dar atâta cât timp este un contract valabil, i-am explicat că nu este atât de ușor. Am găsit totuși o soluție de compromis, prin buna înțelegere a unui alt crescător care i-a cedat temporar 10 hectare de pășune, până la finele anului”, a declarat primarul, care consideră că protestul are și un iz electoral.