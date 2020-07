Dotări

Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, și secretarul de stat chestor-șef de poliție Bogdan Despescu au participat miercuri la evenimentul de prezentare a noilor achiziții de echipament pentru polițiști, este vorba de armament și de mașini pentru intervenții.

Cea mai masivă achiziție este de pistoale noi, care le vor înlocui treptat în totalitate pe vechile arme Carpați ale polițiștilor.

În cadrul evenimentului de înmânare a noilor mijloace de intervenție și protecție ale polițiștilor, ministrul Ion Marcel Vela a oferit polițiștilor prezenți primele 100 de pistoale de calibru 9x19 mm marca Beretta.

Cele 25.000 de pistoale achiziționate de Inspectoratul General al Poliției Române urmează a fi distribuite până la finalul lunii august angajaților din teritoriu, după o reinstruire pe linia folosirii armamentului.

La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, primele pistoale noi de acest gen vor ajunge la polițiștii rutieri și cei de ordine publică, cei care intră cel mai des în contact cu infractorul.

De menționat că polițiștii de la Serviciul de Acțiuni Speciale Suceava, grupa de elită de intervenție în forță, au primit deja arme noi, model Glock.

Ministrul spune că sunt pistoale bune și ieftine

Ministrul Ion Marcel Vela a vorbit despre noile dotări de armament, subliniind că este vorba de pistoale de bună calitate și nu foarte scumpe: „Această tehnică nouă pe care dumneavoastră ați primit-o astăzi este un prim pas. Toți colegii de la ordine publică, de la rutieră vor fi dotați cu armament de ultimă generație. Acest lucru este un mesaj și un semnal pentru infractori. Am spus, încă de la începutul mandatului meu, toleranță zero față de infracționalitate, de rețele de crimă organizată, rețele de trafic de persoane. Aceste dotări ne oferă posibilitatea să ne confruntăm cu răufăcătorii, care pun în pericol viața și bunurile cetățenilor. (...) Prețul de achiziție a unui pistol este de aproximativ 1.900 de lei cu TVA și este unul foarte bun, mult sub prețul pieței, pistoalele fiind cumpărate direct de la producători, iar linia de fabricație este în curs de instalare la Romarm, deci în România. Pentru mine, pentru Guvernul României, este o prioritate profesionalizarea Poliției Române și protecția tuturor angajaților Ministerului Afacerilor Interne, dar și creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.”

6.000 de camere video vor intra în dotarea polițiștilor

Până la finalul anului, polițiștii vor avea în dotare peste 6.000 de autospeciale care vor fi distribuite structurilor din cadrul Poliției Române. Este vorba de Dacii Logan și de Dacii Duster. Un lot de 20 mașini noi va ajunge la IPJ Suceava la finele acestei săptămâni. Restul mașinilor vor veni în alte tranșe săptămânale.

De asemenea, și alte echipamente și mijloace tehnice pentru protecția polițiștilor, precum căști de protecție cu vizor, dispozitive de blocare a trecerii auto, veste antiglonț, maieuri de protecție, 6.000 de body-camera vor intra în dotarea polițiștilor, însă nu s-a precizat clar de când. Acestea din urmă sunt acele camere de mici dimensiuni care se vor atașa la uniformă polițistului și vor înregistra activitatea acestuia. Aceste camere sunt cerute în special pentru a exista transparență la intervenții, iar când un polițist este agresat să existe probe clare.