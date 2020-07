Cerere

O clinică din Iași a solicitat, luni, Spitalului de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava să preia un pacient ars, intubat, diagnosticat cu Covid-19. Managerul Spitalului Suceava, dr. Alexandru Calancea, a declarat, luni după-amiază, că pacientul nu poate fi preluat deoarece unitatea medicală pe care o conduce nu este acreditată pentru tratamentul pacienților arși și nu are condițiile speciale necesare pentru această categorie de pacienți.

De asemenea, a subliniat dr. Calancea, în ultimele zile Spitalul de Urgență Suceava înregistrează o creștere constantă a numărului de pacienți cu Covid-19, la fel ca și spitalul suport din Rădăuți. „Avem emoții pentru luna august, când foarte mulți vin în vacanță. Noi suntem pregătiți, putem crește numărul de pacienți cu Covid până la 150-180, dar am prefera să nu se întâmple asta. Dacă rămânem la un număr mic, ne putem gândi să ajutăm alte spitale, dar în ultimele zile și la noi, și la Rădăuți numărul de pacienți cu Covid a crescut. Cazuri excepționale am putea primi, dar valul de creșteri de la nivel național se simte și la noi. Sperăm să fie o creștere temporară. Am avut pacienți care au venit din concediu, de la mare, cu simptome de boală”, a afirmat dr. Calancea.

Acesta a mai spus că din august speră ca laboratorul de analiză moleculară al spitalului să poată lucra în două ture, prin colaborarea cu încă doi medici, astfel încât capacitatea de testare să crească.

La nivelul județului, în ultimele 24 de ore au fost internate 14 persoane diagnosticate cu Covid-19, în același interval de timp fiind externate 10 persoane declarate vindecate.

Luni dimineață, la ora 9.00, din totalul celor 411 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 94 pacienți erau diagnosticați cu Covid-19, 86 pacienți erau în zona tampon și așteptau rezultatul testării, iar 231 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid). Din cei 94 pacienți care erau confirmați cu Covid, 79 pacienți prezintă forme medii ale bolii, 32 forme ușoare, iar 10 pacienți cu forme grave sunt internați în secția ATI, cinci fiind ventilați mecanic.

La Spitalul Municipal Rădăuți erau internați 60 pacienți diagnosticați cu Covid- 19 și 14 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus.

Persoanele suspecte Covid-19, internate în zonele tampon, în cazul confirmării infecției cu noul coronavirus sunt declarate pacienți diagnosticați Covid-19, fără a fi influențată statistica în ceea ce privește numărul de internări.

Numărul total de persoane testate în județ până în prezent este de 31.755 persoane, în ultimele 24 de ore fiind testate 95 de persoane.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ-teritoriale, din cele 114 localități din județ 54 nu au nici un caz de infecție Covid-19 în evoluție, 23 au câte un caz în evoluție, 25 au sub cinci cazuri în evoluție, 7 au sub zece cazuri în evoluție, iar 5 au peste zece cazuri în evoluție.

Conform datelor centralizate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, în data de 27 iulie la nivelul județului Suceava se înregistrau 3.750 de persoane declarate vindecate.

Dr. Alexandru Calancea face apel la suceveni să respecte regulile sanitare și de distanțare fizică și să renunțe la deplasările care nu sunt neapărat necesare. Medicul a precizat că presiunea pe spitalele Suceava și Rădăuți este foarte mare, aici fiind internați pacienți cu Covid-19 din tot județul și, dacă populația nu este responsabilă, „ajungem să blocăm iar spitalul, să internăm doar pacienți cu Covid”.