Lucrări

Orașul Solca își schimbă hainele ponosite de la an la an, iar ”vinovat” de aceste lucruri este primarul Cornel Țehaniuc, prin intermediul căruia au fost finalizate sau sunt în curs de derulare mai multe proiecte extrem de importante pentru comunitate. Sistemul de educație este unul care a beneficiat de sume destul de serioase pentru ca elevii și copiii de grădiniță să-și poată desfășura activitatea în condiții cât mai civilizate. Pe această linie se înscrie modernizarea Grădiniței ”Muguri de Brad” Solca. A fost un proiect în valoare de 1,15 milioane de lei, din care aproape o treime au fost fonduri de la bugetul local. Proiectul a vizat anveloparea clădirii și creșterea eficienței energetice. Modernizarea Liceului Tehnologic ”Tomșa Vodă” a fost un alt proiect început și dus la sfârșit. Acest proiect a avut practic două componente. Una din ele a vizat modernizarea și extinderea școlii cu clasele 0-IV, a corpului G din cadrul liceului, valoarea totală a investiției în acest caz fiind de 2,96 milioane de lei. Pentru obținerea autorizației de funcționare a corpului C din Liceul Tehnologic ”Tomșa Vodă” a fost nevoie de o investiție serioasă, de circa 550.000 de lei, bani veniți prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

”Bugetul orașului Solca nu este unul foarte mare pentru că nu avem prea mulți agenți economici, dar chiar și așa eu spun că s-au făcut lucruri importante pentru comunitate. Învățământul, un sector căruia i-am acordat o atenție deosebită, a avut parte de investiții și vor urma și alte proiecte pentru că ne dorim ca toți copiii, indiferent dacă este vorba de cei mai mici de la grădiniță, sau cei mai mari, de la liceu, să aibă parte de cele mai bune condiții. Și nu doar copiii, ci și dascălii, pentru că și aceștia contribuie în egală măsură la un învățământ de calitate. Noi, ca administrație locală, avem obligația să le asigurăm toate condițiile, iar promisiunea mea este că și în viitor vor avea parte de sprijinul Primăriei Solca”, a precizat primarul Cornel Țehaniuc.