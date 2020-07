Nuntă de aur pentru 45 de cupluri din municipiul Fălticeni care au împlinit sau împlinesc în acest an 50 de ani de la căsătorie

Sărbătoare

45 de cupluri din municipiul Fălticeni care au împlinit sau împlinesc în acest an 50 de ani de la căsătorie au fost sărbătorite de municipalitate, luni, 20 iulie, la Catedrala „Învierea Domnului” din Fălticeni.

Alături de cele 45 de familii sărbătorite au fost primarul Cătălin Coman și viceprimarul Constantin Bulaicon, consilierii localii, copii, nepoți, strănepoți, rude, cunoștințe, în limita spațiului oferit de generosul balcon al catedralei, cu respectarea tuturor normelor de distanțare impuse în această perioadă de pandemie de coronavirus. Slujba de mulțumire a fost oficiată de un sobor de patru preoți împreună cu preotul protopop de Fălticeni Adrian Dulgheriu.

Rugăciune pentru sănătate, putere și de mulțumire

Venirea la biserică a celor sărbătoriți a însemnat, așa cum a scos în evidență părintele protopop Adrian Dulgheriu, o bună ocazie pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru cei 50 de ani de împreună viețuire, pentru toate binefacerile pe care le-au avut în această viață, pentru a fi recunoscători lui Dumnezeu pentru ceea ce au primit, dar și pentru a mulțumi pentru cele care nu au fost chiar foarte bune în viață, dar peste care familiile au trecut mai ușor sau mai greu.

Părintele protopop Adrian Dulgheriu a precizat: „Mă bucur că reușim să ne vedem, să împlinim o tradiție, anul acesta puțin altfel din cauza condițiilor în care ne aflăm. Vreau să vă reamintesc un cuvânt din Sfânta Scriptură care ne spune: Din toată inima cinstește pe tatăl tău și nu uita niciodată durerile mamei tale. Adu-ți aminte că ei ți-au dat viață, ce le vei da tu în schimb pentru ceea ce au făcut ei pentru tine? Noi astăzi încercăm să împlinim acest cuvânt al lui Dumnezeu în viața dumneavoastră. Fiecare dintre noi a avut, are, o mamă sau un tată și încercăm în modul acesta să îi cinstim și să le arătăm recunoștința. Foarte frumos este acest cuvânt: nu uita niciodată durerile mamei tale. Un cuvânt care intră la inima noastră. De câte ori mama nu a plâns pentru noi, de câte ori mama nu a stat și ne-a vegheat în pat atunci când am fost bolnavi, de câte ori nu a dormit, iar noi am dormit. Toate trăirile acestea încercăm cumva, acum când suntem la maturitate, să le întoarcem dumneavoastră.

În același timp am făcut o slujbă de mulțumire. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a oferit această posibilitate, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat viață îndelungată și zile îndelungate, mulțumim lui Dumnezeu că ați trecut peste toate ispitele veacului acestuia și peste toate necazurile. De aceea vă arătăm recunoștința noastră, ne rugăm bunului Dumnezeu să vă dăruiască sănătate și putere în continuare, să aveți grijă de nepoții dumneavoastră, să aveți grijă să îi învățați să devină niște buni creștini în primul rând.

Să vă întărească Dumnezeu, să vă dăruiască putere, sănătate multă, să vă păzească de orice necaz, să fiți alături de copiii și nepoții dumneavoastră, iar noi vă mulțumim pentru tot ceea ce ați oferit fie bisericii, pentru că sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră ați contribuit la această biserică sau la alte biserici, vă mulțumim pentru ceea ce ați oferit orașului, pentru munca depusă la locurile dumneavoastră de muncă, vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi”.

Recunoștință față de oamenii care au creat orașul

La rândul său, primarul din Fălticeni le-a mulțumit tuturor celor care au împlinit 50 de ani de căsătorie pentru tot ceea ce au făcut pentru ca municipiul să se dezvolte. Profesorul Gheorghe Cătălin Coman a considerat întâlnirea cu cei sărbătoriți ca fiind un moment foarte emoționant pentru întreaga comunitate fălticeneană, pentru că, sub acoperișul sfintei biserici, este cel mai potrivit loc pentru a participa la o slujbă de mulțumire. Cătălin Coman a mulțumit, în numele comunității fălticenene, celor 45 de familii care împlinesc 50 de ani de la căsătorie pentru tot ceea ce au făcut pentru orașul Fălticeni, pentru toate realizările și activitățile lor.

„Sunteți astăzi la 50 de ani de căsătorie, la 50 de ani de la un eveniment foarte important din viața unui om. La 50 de ani de când v-ați jurat iubire, la 50 de ani de când v-ați oferit unul altuia dragostea. În calitate de primar al municipiului Fălticeni vreau să vă mulțumesc în numele comunității locale, în numele tuturor fălticenenilor. Să vă mulțumesc în numele copiilor și nepoților dumneavoastră, cu toate că sunt convins că au făcut-o și o vor face în continuare personal. Pentru că de munca și activitatea dumneavoastră se leagă multe realizări ale orașului, foarte multe lucruri frumoase. Pentru că ați muncit pentru acest municipiu, ați muncit pentru familiile dumneavoastră. Ați oferit cea mai bună creștere copiilor și nepoților dumneavoastră și ne-ați făcut să fim mândri de activitatea dumneavoastră și de felul cum ați reușit să parcurgeți împreună acești 50 de ani de la căsătorie. Și nu cred că este moment mai frumos și loc mai potrivit, decât aici sub cupola Sfintei Biserici, de a vă reînnoi jurămintele pe care le-ați făcut acum 50 de ani. Și sunt convins că veți face acest lucru mult timp de acum înainte. Pentru că avem nevoie de dumneavoastră, avem nevoie de sfaturile dumneavoastră, de experiența dumneavoastră și întotdeauna vom găsi o cale de colaborare. O cale prin care ideile dumneavoastră cu energia noastră, a celor mai tineri, să facă în așa fel încât lucrurile bune să se întâmple cât mai repede și cât mai bine”, a fost mesajul primarului Cătălin Coman.

Din partea celor sărbătoriți a vorbit Alexandru Pânzaru, care a mulțumit autorităților locale și preoților pentru că sunt alături de cei care în urmă cu 50 de ani și-au unit destinele, într-o zi importantă pentru municipiu, Sfântul Ilie proorocul fiind patronul spiritual și protectorul orașului de pe Șomuz. În cuvântul său, Alexandru Pânzaru a scos în evidență și o parte din realizările generației, realizări care au contribuit la dezvoltarea municipiului.

La final, primarul din Fălticeni i-a rugat pe cei care au sărbătorit „nunta de aur” să fie alături de el când va împlini 50 de ani de căsătorie și a oferit celor 45 de cupluri diplome, flori, câte un plic cu suma de 300 de lei și cadouri.