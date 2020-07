Cu mușchii umflați

Un ”zmeu” care conducea o mașină cu volan pe dreapta înmatriculată în Marea Britanie a fost pe cale să provoace o tragedie pe un drum din Rădăuți. Șoferul se numește Andrei Ciubotariu, are 27 de ani și este din Dornești, iar accidentul pe care l-a provocat s-a petrecut pe DJ 178 C, la intersecția dinspre comuna Frătăuții Vechi cu strada Tolocii din municipiul Rădăuți. Pe un pod unde era marcaj continuu, dar și fără să se asigure, Andrei Ciubotariu a intrat într-o depășire neregulamentară cu autoturismul marca Volvo pe care îl conducea. În timpul depășirii a intrat aproape direct într-o Dacia Sandero care venea din sens opus și care circula regulamentar. În urma impactului, toate cele trei persoane din Dacia Sandero au suferit leziuni. Bărbatul aflat la volan, Vasile Nicoară, de 23 de ani, din Frătăuții Noi și încă o pasageră au suferit răni mai serioase, motiv pentru care după ce au ajuns la Spitalul Municipal Rădăuți s-a decis transferul la Spitalul Județean Suceava pentru investigații suplimentare. O a treia persoană din Dacia Sandero a fost preluată de echipajul medical și a fost transportată la spital. Polițiștii chemați la fața locului au efectuat primele verificări, iar apoi i-au testat cu aparatul etilotest pe cei doi șoferi. Dacă în cazul tânărului care conducea Dacia Sandero rezultatul a fost 0, pentru vitezomanul care a provocat accidentul lucrurile stau total diferit. Aparatul alcooltest a indicat o alcoolemie de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat, ceea ce înseamnă dublu în sânge. Ambilor șoferi li s-au recoltat și probe de sânge, iar rezultatele vor fi cunoscute zilele acestea. În afara polițiștilor, la fața locului au fost trimiși pompierii militari de la Detaşamentul Rădăuţi cu o autospecială pentru descarcerare şi o ambulanţă SMURD, dar și două echipaje SAJ. Andrei Ciubotariu s-a ales acum cu un dosar penal și este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului” și „vătămare corporală din culpă”.