Precizări Jandarmerie

Antreprenorul Ștefan Mandachi s-a arătat revoltat pe pagina sa de socializare că jandarmii l-au amendat după ce a ieșit să-și exercite dreptul de a protesta, în nume propriu, sâmbăta trecută, în centrul Sucevei, față de actele de cruzime asupra animalelor, principalul scop al acțiunii fiind de a atrage atenția că este nevoie ca Poliția Animalelor să devină funcțională cu adevărat și să poată lua măsuri sub aspect penal față de autori.

Contactată de Monitorul de Suceava, Nicoleta Andronic, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Suceava, a precizat că echipajul din teren a decis să-i aplice doar un avertisment scris lui Mandachi. Este practic tot o sancțiune contravențională, însă nu cu amendă. Sancțiunea a fost trimisă către Ștefan Mandachi, prin Poștă, cu data de 20 iulie.

Sancțiunea avertismentului a fost dată în baza Legii 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei de Covid-19.

Faptul că Ștefan Mandachi a anunțat public că va protesta în centrul Sucevei este considerat ca un îndemn ca și alte persoane să-i urmeze gestul. Alți 25-30 de iubitori de animale s-au adunat sâmbătă pe esplanada centrală și au protestat pașnic față de lipsa de reacție a autorităților în cele mai multe cazuri de cruzime față de animale.

Ștefan Mandachi s-a revoltat pe rețelele de socializare după ce în spațiul public au apărut imagini video în care se vedea cum un șofer calcă cu mașina pui de câine aflați pe stradă, foarte probabil în mod voit.

Mandachi susține că nu a incitat oamenii la un protest colectiv:

”Am scris limpede pe facebook că nu suport psihic să asist impasibil la gestul lui și că voi ieși să-mi exercit dreptul democratic la protest, ca CETĂȚEAN, cu mască pe bot, în nume propriu, pe proprie răspundere în centrul orașului unde locuiesc. Pandemia nu mi-a anulat exercitarea drepturilor fundamentale din câte știu, atâta vreme cât nu încalc legea. Și elevii din clasa pregătitoare ar înțelege ceea ce am subliniat: ”NU ORGANIZEZ NIMIC” (și pe facebook și pe instagram). Le-am spus tuturor că o pot face în nume propriu: ”puteți protesta oriunde în lume, e dreptul vostru fundamental”.

Un număr de cetățeni (adevărați iubitori de animale) s-au adunat la Casa de Cultură, cu măști de protecție pe mufă (deși legea nu prevede obligativitatea purtării în spații deschise). Fără să-i cunosc pe mulți dintre ei. Le mulțumesc foarte mult că îi preocupă subiectul cruzimilor față de animale, dar ei n-au venit pentru mine, ci pentru căței, pentru caii bătuți cu ranga, ca să oprim o dată torturile astea.

Evident, așa cum am reliefat, eu nu puteam să controlez faptul că oamenii se plimbă sau se adună în centru. Era imposibil s-o fac. Puteau să vină și 50.000 oameni, deși au fost doar vreo 25-30, cum aș fi putut eu să-i izgonesc? Trebuia să fug de ei? Le-am repetat tuturor să păstrăm distanțare socială, să avem măști și să nu ne vorbim de aproape. La un moment dat, au ajuns și câțiva jandarmi la fața locului, pe care i-am asigurat că respectăm strict regulile de distanțare socială. Am precizat că nu i-am informat întrucât nu credeam că vin mai mult de cinci inși în total cu tot cu mine”.

De precizat că Mandachi nu a știut inițial ce sancțiune a primit, pentru că jandarmii i-au transmis doar că va fi sancționat contravențional, dar nu i-au înmânat procesul verbal pe loc.