Multe tragedii

Suceava are toate șansele, din păcate, să rămână și în 2020 județul cu cei mai mulți decedați în accidente rutiere în România. Paradoxal, deși numărul de accidente grave produse pe șoselele din județul Suceava este în scădere față de 2019, numărul de morți în urma acestora este mai mare. O statistică la zi a Serviciului de Poliție Rutieră Suceava indică că de la începutul acestui an, pe raza județului nostru au avut loc 114 accidente rutiere grave, soldate cu 36 de persoane decedate și 93 rănite grav. Față de anul 2019, în același interval, s-au înregistrat cu 11 mai puține accidente grave, în timp ce la decedați este un plus de opt victime. La răniți grav este o scădere importantă (-19). Așadar, chiar la capitolul cel mai important, al pierderilor de vieți omenești, cifra este în creștere, una destul de consistentă.

Trebuie avut în vedere și că această creștere are loc în condițiile în care pandemia de coronavirus a dus la restricții majore de trafic o bună perioadă de timp. Din păcate, un adevărat val de accidente s-a produs după ridicarea restricțiilor de circulație.

Numai la finele săptămânii trecute, pe șoselele din județ au avut loc patru accidente grave, în urma cărora s-au înregistrat două decese și mai multe vătămări corporale grave.

Un bărbat în vârstă de 60 de ani și-a pierdut viața, vineri seară, după ce a pierdut controlul asupra autoturismului cu care circula în Pasul Tihuța. Mașina condusă de bărbat a lovit un parapet și apoi un vehicul greu, de pe sens opus. Bărbatul în vârstă de 60 de ani a murit, iar soția acestuia este în stare gravă la Spitalul Județean Suceava.

O femeie de 66 de ani a murit duminică seară, la Boroaia, după ce mașina în care se afla s-a zdrobit de un copac.

Polițiștii rutieri spun că particularitatea negativă în județul nostru este legată de numărul mare de persoane decedate din rândul pietonilor, iar în plan secund, al bicicliștilor sau mopediștilor. Infrastructura precară este o cauză evidentă a numărului mare de tragedii, însă și lipsa educației rutiere minime la unii pietoni bicicliști sau chiar șoferi cântărește adesea decisiv în producerea tragediilor.

Statistic, a doua parte a anului aduce de regulă mai multe accidente grave și mortale, iar lunile august și septembrie se anunță cu risc ridicat, astfel că mai multă prudență în trafic ar fi foarte necesară în următoarea perioadă.