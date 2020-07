La Fălticeni

Anul acesta, Zilele Municipiului Fălticeni au inclus în program doar cinci puncte, unul dintre acestea fiind premierea elevilor cu rezultate deosebite la Evaluarea Națională și la Bacalaureat. Evenimentul s-a desfășurat în seara zilei de sâmbătă, 18 iulie, pe platoul din fața Muzeului de Artă “Ion Irimescu”. Acesta a fost al optulea an consecutiv în care municipalitatea acordă premii de excelență pentru elevii cu rezultate deosebite la învățătură, și chiar dacă în anul școlar 2019 - 2020 nu s-au mai organizat fazele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare, autoritățile locale fălticenene au decis să premieze 86 de elevi care au obținut medii mai mari de 9,50 la examenele de Bacalaureat și Evaluare Națională. Cei 31 de elevi din clasa a VIII –a și 55 de absolvenți ai învățământului liceal au primit câte 500 de lei, suma alocată de la bugetul local pentru acești copii fiind de 43.000 lei.

„Suntem în preajma sărbătorii Sfântului Ilie, patronul spiritual al municipiului Făltinceni, perioadă în care, în anii precedenți, se desfăşurau foarte multe activități în municipiul Fălticeni, pentru că este sărbătoarea tuturor fălticenenilor, a tuturor celor care ne vizitau în această perioadă. Din 2012, în fiecare an, copiii noştri cu rezultate deosebite la olimpiadele şcolare, la concursurile şi activitățile artistice erau premiați. Anul acesta olimpiadele şcolare nu au mai avut loc, la fel şi concursurile şcolare, din cauza pandemiei. Dar respectăm tradiția şi vreau să vă mulțumesc vouă tuturor copiilor de clasa a VIII-a şi a XII-a pentru rezultatele deosebite din activitatea şcolară şi pentru rezultatele obținute la cele două examene extrem de importante din viața voastră, Examenul de Evaluare Națională şi Bacalaureatul. Alături de voi au fost profesorii, care au făcut tot posibilul ca, în condițiile unui an cumplit, să vă puteți pregăti și să aveți rezultate foarte bune, dar și părinții, care vă sunt un sprijin permanent.

Rezultatele sunt extraordinare în această perioadă dificilă şi sunt rezultate încurajatoare pentru tot ceea ce înseamnă dezvoltarea voastră personală şi viitoare. Vreau să vă felicit, să vă mulțumesc în numele comunității locale, să vă urez mult succes celor de clasa a IX-a, de acum, în activitatea de liceu, iar celor care au susținut examenul de Bacalaureat, mult succes în învățământul superior, la facultățile şi universitățile pe care vi le-ați ales. Şi sunt convins că întotdeauna se va vorbi frumos despre Fălticeni, prin prisma voastră, prin prisma rezultatelor voastre. Vă veți mândri cu faptul că sunteți fălticeneni şi noi ne vom mândri cu voi, datorită rezultatelor pe care sunt sigur să le veți obține şi de acum înainte”, a precizat primarul Cătălin Coman.

Rezultate deosebite în condiții deosebite

La festivitatea de premiere, alături de primarul Cătălin Coman, viceprimarul Constantin Bulaicon, membri ai consiliului local, elevi, directori ai unităților de învățământ și părinți, a fost prezent și deputatul Alexandru Rădulescu, membru al Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților care i-a felicitat pe toți elevii premiați, dar și pe primarul Cătălin Coman pentru că a reușit ca în fiecare an să recompenseze performanța elevilor fălticeneni.

„Ați obținut rezultate deosebite în condiții deosebite, și de aceea sunt mult mai valoroase. Vă felicit pe dumneavoastră, care ați reuşti să depăşiți această perioadă dificilă, pe părinții dumneavoastră şi mai ales pe profesorii dumneavoastră care v-au fost alături. Nu în ultimul rând îl felicit şi pe domnul primar care reuşeşte după opt ani de zile să mențină aceeaşi atitudine față de dumneavoastră, viitorul Fălticeniului. Vă felicit în mod deosebit pe cei care ați terminat clasa a XII-a. Veți pleca la facultate şi veți demonstra tuturor că Fălticeniul este un izvor de minte multă”, a spus Alexandru Rădulescu.

Elevii cu rezultate bune la învățătură sunt baza pentru dezvoltarea Fălticeniului

Fostul prefect al județului Suceava, Mirela Adomnicăi, a fost invitată la premierea elevilor în calitate de prieten al municipiului Fălticeni și participant la toate edițiile acestui eveniment, Mirela Adomnicăi fiind unul dintre co-inițiatorii premierei elevilor fălticeneni care s-au remarcat în concursurile școlare, după cum a precizat primarul Cătălin Coman.

„Trebuie să continuăm şi tradiția şi prietenia care ne leagă. Este un an cu restricții, un an atipic, este o perioadă care demonstrează că trebuie să ne adaptăm la orice schimbare. Şi în primul rând voi, dragi elevi, foşti elevi şi viitori studenți sunteți piatra de temelie şi pentru comunitate şi pentru ceea ce înseamnă putere de adaptare. Voi sunteți speranța noastră. Vă felicit şi eu pentru rezultatele pe care le-ați obținut la examenele parcurse. Vă mai aşteaptă multe examene, şi şcolare şi de viață. Şi sper ca modul acesta diferit în care a trebuit să treceți prin aceste examene să vă întărească şi să vă dea putere pentru examenele care vă aşteaptă. Sunteți motivul de mândrie. Domnul primar v-a felicitat, v-a şi mulțumit pentru rezultatele obținute pentru că este conştient că sunteți baza pentru dezvoltarea Fălticeniului. Eu sper, domnule primar, că acea galerie a oamenilor de seamă la care lucrați dumneavoastră să se completeze şi cu parte din aceşti copii puternici, deştepți, frumoşi şi sper să ne revenim. Să ne revenim la o altă normalitate pentru că vremurile nu vor mai fi la fel şi văd şi părinții, bunici, care au venit alături de voi aici, cu toții vom trece prin această schimbare. Dar sper ca această experiență pe care am traversat-o să ne țină uniți. Să ne țină uniți şi în ceea ce înseamnă dezvoltarea Fălticeniului şi în ceea ce înseamnă revenirea județului Suceava la locul pe care îl merită. Pentru că a fost o experiență pe care am trăit-o toți în acest județ, o experiență care a lăsat urme. Dar ne punem speranța în voi, în ceea ce veți deveni şi veți face pentru a ne reabilita noi sucevenii şi în special fălticenenii. Vă mulțumesc domnule primar, pentru că ați confirmat prin această invitație prietenia care mă leagă de Fălticeni şi fălticeneni”, a precizat Mirela Adomnicăi.