La 81 de ani

Mircea Iordache, în vârstă de 81 de ani, „un scriitor profund, cu dragoste de neam și glie”, născut în județul Buzău, dar „adoptat” de Bucovina cu mulți ani în urmă, continuă să aibă preocupări literare intense și să ne surprindă și acum cu sensibilitate deosebită pentru versuri. Dacă în anii regimului comunist a scris mai puțin, câteva poezii antisistem: „Căderea din alb”, „Lozinci”, „Șeptel”, după ce s-a pensionat, în anul 2001, a început să aibă preocupări literare mai intense care continuă și acum.

Mircea Iordache este coautorul frumoasei monografii a localității natale, Dâmbroca, din județul Buzău: „Dâmbroca – Curcubeu peste timp. Repere monografice” (Mircea Iordache, Constantin Alecse, Editura Accent Print, Suceava, 2013). „Deşi am lipsit mult din satul natal şi sunt stabilit în oraşul Suceava, cea mai mare parte a sufletului mi-a rămas în satul copilăriei şi tinereţilor mele. Am amintiri foarte plăcute de pe meleagurile natale”, spune Mircea Iordache.

Palmares literar

„A parcurs o carieră profesională admirabilă. Vorbim de prolificitatea unui autor. Domnul Mircea Iordache este semnatarul mai multor volume de poezii. Manifestă o sensibilitate deosebită pentru versurile religioase, concretizându-le în volum”, este de părere prof. univ. dr. Gh. Calcan.

Printre cărțile care poartă semnătura lui Mircea Iordache se numără: „Cu capul în nori”, „Viața mea ca o fantomă”, „Drumul sufletului”, „Caracterul – Înger vs Demon”, „Credință și Apocalipsă – Cronici rimate”, „Săgeata - zbor prin vremuri” - Pagini monografice etc. În paginile cărților sale, Mircea Iordache „așază” experiențe de viață, „pentru a păstra trează conștiința neamului său”, arătându-și prin scrierile sale credința în Dumnezeu, fiind, așa cum spunea Constantin Alecse, „un apostol al românismului, și românității, păstrând trează conștiința apartenenței noastre la neamul românesc, pe care-l slujește prin dăruire și condei”. Despre volumul „Cu capul în nori”, autorul spune: „Nu știu dacă a fost o joacă de-a cuvintele, de-a gândurile, de-a versurile, știu doar că am pus, în aceste eseuri poetice, sufletul meu, uneori mai cald, alteori mai rece și având conștiința curată că am dorit să fac semenilor un <petec de cer> al credinței în bine. Am dat sfaturi de bine, pentru neamul meu, prin imnurile și odele inserate în carte, am militat pentru pace, pentru natură, am elogiat sau omagiat acolo unde am considerat de cuviință, am slăvit sfânta familie, am urat de bine prin colinde, am prezentat graiul satului meu, am folosit pamfletul pentru ridiculizarea anumitor <personalități> sau a unor fenomene sociale, mi-am adus autocritici prin capitolul <Odă totului meu>. Ca o autoapreciere a interesului, față de acest sistem al meu de comunicare, am luat un titlu simbolic, mai mult din considerentul de a vă incita să vedeți cum îmi stă cu capul în nori, ce fluturi îmi zboară din țeastă, deci titlul este <Cu capul în nori>, pentru care i-am prins pe copertă un om din al cărui cap sunt înălțate baloane, care, în cazul meu se vor baloane cu idei poetice, care se înalță dincolo de <nori> și nu baloane de săpun care se sparg la prima adiere de vânt, dar chiar și baloanele de spumă au clipa lor de trăire în eternitatea vremurilor, mai ales atunci când reprezintă semințe ale viitorului”.

Date biografice

În perioada 1963-1968, Mircea Iordache a fost student la Facultatea de Mecanică, secţia Proiectare Maşini Unelte şi Scule, de la Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi”, din Iaşi; 1968-1974 – inginer (tehnolog, şef secţie Control Tehnic de Calitate, şef atelier Mecanică Uşoară, şef Secţie Montaj), la Întreprinderea de Utilaje şi Piese de Schimb din Suceava; 1973 – Diplomă de Evidenţiat în Muncă; 1974-1995 – profesor de Discipline Tehnice şi director adjunct, la Liceul Nr. 1 – Construcţii de Maşini din Suceava; 1980 – Onorat cu ordinul „Profesor Evidenţiat”; 1992 – Obţinerea gradului didactic I în învăţământ;1995-2001 – inspector şcolar de specialitate, la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava; 1998 – curs de instruire „Management Educaţional”, pentru inspectorii şcolari de specialitate, finalizat cu Diplomă; 1999 – Cursuri de formarea inspectorilor şcolari, finalizat cu Certificat de Absolvire. Din anul 2001 este pensionar.

Printre pasiunile scriitorului Mircea Iordache se numără poezia, eseurile în proză, schiţele monografice, studiile de chipuri omeneşti, navigare pe internet, muzica clasică şi populară, filosofia, grădinăritul. Cei care vor să afle mai multe despre Mircea Iordache, pot să acceseze http://www.mircea-iordache.com/.