Din cauza pandemiei

Municipalitatea suceveană se confruntă cu o scădere masivă a încasărilor la taxe și impozite locale, în ciuda prelungirii cu trei luni a termenului în care acestea au putut fi plătite fără penalități, ba mai mult, beneficiind de o reducere de 10% la impozitul pe terenuri, pe clădiri și mașini.

Diferența dintre anul acesta și anul anterior este de aproximativ un milion și jumătate de euro, o sumă enormă, care se resimte în toate domeniile de activitate.

“Din păcate, încasările la 30 iunie 2020 sunt mai mici decât cele de la 30 iunie 2019. Procentual, încasările sunt de 86,45% comparativ cu anul anterior. Dacă anul trecut s-au încasat în aceeași perioadă 49.619.312 lei, anul acesta încasările sunt de numai 42.899.389 lei. Asta este situația, sperăm să ne mai vină ceva fonduri de la Guvern, unde am făcut o solicitare în acest sens, pentru că am fost greu încercați cu coronavirusul și am avut cheltuieli neprevăzute, iar pe de altă parte sunt societăți care s-au adresat primăriei cu solicitări de scutire pentru jumătate din impozitul pe clădiri”, a declarat primarul Sucevei, Ion Lungu.

Conform hotărârii de Guvern, Primăria Suceava ar trebui să dea o hotărâre de Consiliu Local în luna august, urmând ca firmele să depună documentele necesare în luna septembrie.

“În funcție de ce vom primi și noi de la Guvern, vom încerca să ajutăm agenții economici, care sunt într-o situație critică, mai ales cei din zona HORECA. Problema e că atât timp cât nici Primăria nu dispune de bani, nu avem de unde să le acordăm facilități”, a adăugat edilul sucevean.

Scăderea de aproape 7 milioane de lei la încasarea contribuțiilor către bugetul local provine atât de la agenți economici, cât și de la populație.