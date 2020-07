În cursa electorală

Consilierul local Andrei George Păduraru și-a anunțat intenția de a candida pentru funcția de primar al comunei Șcheia. El crede că perioada de 11 ani pe care a petrecut-o în arena politică reprezintă o garanție a faptului că se va dedica în totalitate pentru realizarea de proiecte care să fie utile oamenilor și comunității din comuna Șcheia, indiferent de sat.

”Pentru copilul meu, pentru mine și pentru viitorul nostru, al tuturor, am pășit în arena politică în 2009. Atunci am hotărât să mă implic deplin, așa cum m-a învățat tata: cu toată puterea dorinței în slujba binelui nostru comun. N-am prevăzut atunci toate schimbările ce aveau să fie, toate sincopele și proiectele ce urmau să vină. Dar de atunci am trecut prin provocări ce m-au făcut să fiu fidel propriilor mele valori, să înțeleg că lucurile se pot face, să le fac pentru că sunt simple și ușor de făcut acolo unde sunt oameni care vor cu adevărat să le împlinească. Așa se face că în ultimii 8 ani m-am implicat în proiecte locale ce au deservit comunitatea, din rolul de consilier local al Sucevei. În tot acest timp am văzut că modele există. Sunt rare, dar dacă ne înălțăm privirea vom găsi gospodari adevărați, vom găsi oameni acolo unde credeam omenia sfârșită. Dar poate cel mai important, vom găsi mereu o cale spre înfăptuirea dorințelor, pentru că dacă cineva a putut, înseamnă că se poate”, a arătat Andrei Păduraru.

Acesta crede că dacă există puțină eficiență, onestitate și implicare deplină nimic nu poate sta în calea înfăptuirii unor proiecte. Andrei Păduraru a dezvăluit și o parte din proiectele sale legate de dezvoltarea comunei Șcheia.

”Vreau să-mi aduc contribuția la dezvoltarea comunei Șcheia prin implementare de proiecte ce vizează siguranța cetățenilor, atragere de fonduri europene şi guvernamentale, creearea de centre de permanență medicale de urgență, un cămin de îngrijire pentru bătrâni, dar și unități de învățământ moderne, precum și un transport public în comun. De asemenea, doresc să investesc în parcuri, să creăm la Șcheia o zonă liberă prin scutirea taxelelor vamale și plata TVA la mărfurile non UE. O altă direcție importantă pe care mi-o propun este dezvoltarea puternică și rapidă a industriei IT, în colaborare cu USV, care să producă ingineri și dezvoltatori de software - Silicon Valley By Santa Fe”, a precizat Andrei Păduraru.