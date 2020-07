La un an de la debut

Lucrările de consolidare și renovare a clădirii Cazinoului din Vatra Dornei, începute la mijlocul anului trecut, s-au desfășurat fără întrerupere în cursul celor 12 luni scurse de atunci. În cursul verii și toamnei trecute lucrările au avut drept scop consolidarea și hidroizolarea fundației, acest lucru presupunând eliminarea apei din interiorul clădirii. Reamintim că la sosirea echipelor de lucru existau 5 centimetri de apă peste pardoseala subsolului clădirii, pentru eliminarea ei avându-se în vedere repunerea în funcțiune a vechiului dren al clădirii, care fusese abandonat. El a fost refăcut odată cu realizarea unei subtraversări pentru apa acumulată, care în acest moment se scurge în râul Dorna. Consolidarea clădirii a început de jos în sus, de la subsol, de unde au fost scoase pardoselile și straturi de pământ pentru a putea să se zvânte și să devină un spațiu uscat, odată cu consolidarea fundației clădirii.

În perioada iernii care a urmat și a primăverii acestui an lucrările de renovare a cazinoului au continuat la foc continuu, presupunând intervenții la grinzile afectate ale acoperișului, cofrare și turnare a noii scene, a unei scări noi și a unor plăci de beton necesare consolidării structurii, unele soluții tehnice fiind modificate din mers și adaptate noilor nevoi ale clădirii.

O treime din volumul lucrărilor a fost realizat în primele 12 luni

Cu toate condițiile deosebite create de pandemie și de ploile prelungite din această primăvară, lucrările la clădirea cazinoului au reușit să avanseze constant. În șantierul clădirii am stat de vorbă cu Ciprian Muscă, coordonatorul lucrărilor de renovare a cazinoului, care ne-a povestit:

”La cazino lucrul nu a fost oprit, s-a muncit încontinuu și în timpul iernii, iar în perioada pandemiei aici a fost activitate în permanență. Pe timpul iernii s-a rostuit cărămida, s-au cofrat plăcile, scena, s-au armat pereții cu fier beton, iar în primăvară, când au pornit stațiile de betoane, s-au turnat toate acestea, cazinoul atât în varianta inițială, cât și în reabilitările ulterioare neavând plăci de beton, între subsol și parter fiind niște șape uscate nisipoase. Această soluție a venit pentru a întări clădirea și a-i da un echilibru. Tot în timpul iernii s-a cofrat și scara mare din spatele clădirii, care a fost turnată după încălzirea vremii. A trebuit să profităm de fiecare zi, pentru că timpul este scurt, proiectul având termen de finalizare decembrie 2021.Dacă ar fi să ne gândim că ordinul de începere a lucrărilor a fost dat pe 15 aprilie 2019 și circa o lună și jumătate a durat organizarea de șantier, suntem la un an de la începerea efectivă a lucrărilor la Cazinoul Vatra Dornei. În perioada aceasta au fost realizate 28,8% din lucrări. Din cele 16 milioane de lei fără TVA, cât reprezintă valoarea totală a proiectului, am cheltuit 4,8 milioane de lei. În acest un an și jumătate rămas, sperăm ca toate lucrările să decurgă cum trebuie și să ne încadrăm în termenul proiectului.”

Umiditatea și ciuperca clădirii, probleme pe cale de a fi eliminate

După finalizarea injectărilor de consolidare a clădirii realizate în cursul anului trecut, au început lucrările de turnare cu injectări de rupere a capilarității în subsolul clădirii, lucrare realizată până acum în proporție de 30%. Constructorii monitorizează în permanență umiditatea în subsol și în funcție de unde este necesar, intervin cu injectări. Inginerul Mihai Macovei, reprezentant al constructorului subcontractor, ne-a relatat despre derularea lucrărilor:

”În urma ploilor abundente s-a putut verifica faptul că drenul clădirii cazinoului funcționează și apa nu se infiltrează pe nicăieri în subsol. Se așteaptă în acest moment o ajustare a soluției tehnice pentru turnarea pardoselilor. Turnarea acestora nu reprezintă însă o grabă, pentru a lăsa să se ventileze și usuce bine clădirea și a se putea vedea dacă ciuperca a fost anihilată.

Pentru a scăpa de ciuperca din subsolul clădirii cazinoului, a fost îndepărtat tot lemnul vechi din zona centrală. S-a făcut mai întâi o injectare de soluție contra ciupercii, urmată de o pulverizare pe suprafața zidăriei și de arderea cu lampa de gaz, după care suprafețele sunt supuse unui procedeu de expunere la raze ultraviolete”.

Soluții noi la probleme apărute ”din mers”

Împreună cu proiectantul și cu sprijinul Arhiepiscopiei, a fost luată în această primăvară măsura suplimentară de înlocuire a lemnului din întreg acoperișul lateral al clădirii. Inginerul Ciprian Muscă, coordonatorul lucrărilor, ne-a spus legat de aceste modificări apărute: ”Aceasta este o treabă foarte serioasă, pentru că sunt peste 200 de metri cubi de lemn care intră în acoperișul schimbat. Grinzile vechi erau în mare parte putrede la capetele care se încastrează în zidărie, fiind în același timp și atinse de ciupercă, deci irecuperabile. Au fost descoperite în acest timp niște grinzi care nu erau prinse în expertiză și se așteaptă o soluție pentru executarea schelei. Când se va ajunge la partea de sus, se va studia și starea în care se află acoperișul central, care a fost refăcut în 1999 prin contribuția Ministerului Culturii, starea lemnului și eventuale modificări care trebuie efectuate.”

Între timp s-a reamenajat zona de terasă din spatele clădirii și s-a renunțat efectiv la acel ansamblu. Era o terasă înaltă, care nu se încadra în zona asta și în jurul clădirii cazinoului, înconjurată de spațiu verde. S-a preferat atunci punerea în valoare a fațadei din spatele clădirii, construindu-se o scară generoasă care dă în viitoarea terasă înierbată din spate. Pe perioada de vară pe această suprafață de iarbă se va putea monta un deck, adică o podea din lemn care va proteja iarba în timpul unor evenimente de proiecții pe fațada cazinoului. Acestea sunt schimbări care apar din mers, pentru că una este când faci proiectul în București și alta este când vii la Vatra Dornei și vezi că în mijlocul parcului ridici o construcție înaltă din beton, care nu se încadrează deloc în peisajul din jur. Această soluție pune în valoare deopotrivă fațada și parcul din jur.”

Lucrările continuă în ritm accentuat în perioada de vară

În perioada rece s-a lucrat la cofrare, iar după ce timpul a permis, s-a trecut la turnarea scenei noi și rezidirea zonei de proiecție a sălii centrale a cazinoului. De la încălzirea vremii a început lucrul la zidării, cu completări de goluri, cu bordarea ferestrelor și refacerea pilaștrilor, în lucrări de plombe de zidărie. Zidărie trebuie executată și la partea de acoperiș, unde trebuie ridicate coșuri, frontoane, care au întârziat din cauza ploilor căzute timp îndelungat.

După ce ploile s-au mai oprit a început montarea tablei și închiderea acoperișului, pentru a opri scurgerile în interiorul clădirii. În această vară este obligatorie finalizarea acoperișului și se va începe lucrul la tencuielile exterioare și montatul stucaturii exterioare. Speranțele constructorilor sunt ca în această toamnă să se monteze și tâmplăria, pregătindu-se astfel terenul în interiorul clădirii unde se va lucra în cursul iernii viitoare.