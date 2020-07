Maraton nedorit

Liliana Agheorghicesei, președintele Federației Femeilor de Afaceri din Regiunea Nord-Est și vicepreședinte al Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), a trăit o experiență nedorită în timpul pandemiei generate de noul coronavirus. Antreprenoarea suceveancă a fost nevoită să stea internată în spital nu mai puțin de 62 de zile, perioadă în care a fost testată de 15 ori pentru COVID-19.

Liliana Agheorghicesei a vorbit cu jurnaliștii de la News Magazine, de la Antena 3, cărora le-a detaliat drama prin care a trecut și a mărturisit că nu dorește nimănui să treacă printr-un astfel de episod.

Ea crede că s-a infectat cu SARS-CoV-2 de la soțul ei, care a fost confirmat la rândul său cu această boală, cu mențiunea că în cazul ei boala s-a manifestat mai agresiv.

”Cea mai grea zi a fost așteptarea primului test, când deja le spusesem prietenilor că a doua zi ar urma să fiu în cada mea cu spumă. Și când a venit răspunsul pozitiv - a fost primul din cele 15 pozitive - a fost cel mai greu. Testul se făcea o dată la patru zile. Mă simțeam ca la examenele de la facultate. La testul numărul 15 a apărut mult-așteptatul cuvânt <negativ>. A fost o frenezie când eu am primit rezultatul negativ. Mi s-a acordat o atenție specială, văzând că am această problemă s-a încercat cât de mult să ajung pe linia de plutire, ca organismul să răspundă la tratament. Eu nu am fost la terapie intensivă, dar știu că sunt oameni care au nevoie de plasmă”, a povestit Liliana Agheorghicesei citată de News Magazine.

Suceveanca i-a îndemnat pe oameni să fie prudenți și să nu ia în derâdere această boală, mai ales că mulți dintre cei cu care a intrat în contact au mărturisit că nu știau de unde s-au îmbolnăvit.