Cerere

Parlamentarul sucevean Daniel Popescu a cerut Ministerului Mediului să nu elibereze autorizația integrată de mediu pentru depozitul de deșeuri de pe Mestecăniș. Într-o intervenție în Camera Deputaților, deputatul USR a afirmat că acest proiect al Consiliului Județean Suceava, finanțat din fonduri europene, este marcat de „încălcări grave ale legislaţiei privind mediul”.

„De peste 12 ani, locuitorii din comuna Pojorâta se luptă în instanțele de judecată cu autoritățile statului pentru a pune capăt unui proiect pe cât de aberant, pe atât de toxic pentru mediul înconjurător şi pentru comunitatea locală. În susținerea acestei cauze au fost angrenați activişti de mediu, avocaţi, parlamentari şi jurnalişti, care au realizat numeroase articole şi reportaje despre acest proiect, aflat în acest moment în atenţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie”, a declarat deputatul.

Construirea depozitului de deșeuri de pe Mestecăniș este calificată de Daniel Popescu și ilegală, cu un impact major atât asupra turismului, cât și asupra agriculturii ecologice, practicată de locuitorii din zonă.

„Agricultura ecologică și produsele bio reprezintă un motor important al economiei. Turiștii tranzitează și vor tranzita zona Pasului Mestecăniș, practic, vor trece la nici 50 m de depozitul de deșeuri. Impactul depozitului asupra cetățenilor români sau străini este, așadar, unul deosebit de extins, trecând cu mult dincolo de persoanele care locuiesc în zonă”, a afirmat deputatul Daniel Popescu.

Deputatul sucevean a enumerat o serie de argumente pentru susținerea celor afirmate, printre care lipsa unei dezbateri publice în localitățile din jur, lipsa unui aviz bazat pe situația din teren (iar nu de principiu) privind sănătatea populației afectate de acest proiect, sau imposibilitatea de a se putea asigura funcționarea în condiții de siguranță a depozitului având în vedere proximitatea sa față de zonele locuite. De asemenea, „situarea depozitului de deșeuri în chiar centrul unei mari zone de pășunat dăunează grav activității economice de creștere a animalelor, provocând poluarea cu gaze toxice, bacterii și alți factori nocivi a zonei și a suprafețelor învecinate, inclusiv a pânzei freatice de mică și de mare adâncime din acest areal”, afirmă Popescu.

În urma solicitării Consiliului Județean Suceava de eliberare a autorizației integrate de mediu pentru Depozitul din Pasul Mestecăniș, deputatul Daniel Popescu a mai transmis către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor o interpelare prin care a solicitat mai multe informații cu privire la împrejurările în care au fost eliberate avizele „ce încalcă legislația actuală de mediu”.

“Ca parlamentar originar și reîntors în Bucovina după peste 11 ani de carieră peste granițele țării, în ultimii trei ani am încercat să contribui - prin intervenții și reacții oficiale în Parlament, dezbateri publice locale, vizite de lucru, declarații de presă etc - la creșterea gradului de informare și conștientizare a efectelor nocive ale proiectului. Am formulat solicitări și poziții oficiale în sprijinul apelurilor repetate și disperate ale comunității locale. Obiectivul meu a fost și este obiectivul comunității locale afectate: anularea acestui proiect absurd și instituirea unui sistem modern de management al deșeurilor”, a mai declarat deputatul USR Daniel Popescu.