Recunoaștere

Studenți, cercetători și cadre didactice ai Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava au primit recunoașterea valorii în domeniul cercetării, în timpul prezenței în cursul lunii iunie la Salonul Internațional al Inventicii și Inovării INTARG din Polonia. Desfășurată sub auspiciile Ministerului Cercetării și Ministerului Economiei și Dezvoltării, cea de a XIII-a ediție a manifestării a reunit invenții din peste 70 de institute de cercetare, universități și firme din 15 țări, jurizarea desfășurându-se online.

România a fost reprezentată de Forumul Inventatorilor Români, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Echipele de studenți, cercetători și cadre didactice din universitatea suceveană, în special din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, au participat cu 4 lucrări, obținând rezultate și un palmares de invidiat, constând în trei medalii de aur și una de argint.

O primă medalie de aur a fost obținută pentru lucrarea ”Device for continuous skeletal traction”, avându-i ca autori pe Cenușă Mihai, Poienar Mihaela, Milici Laurențiu, Rață Mihai, Irimia Daniela, Pentiuc Radu-Dumitru, Lupu Elena și Afanasov Ciprian. O altă medalie de aur au primit-o pentru lucrarea intitulată ”Automatic ice remover device for aerial power lines” un colectiv de autori format din Cenușă Mihai, Poienar Mihaela, Milici Laurențiu-Dan, Graur Adrian, Ungureanu Constantin, Atănăsoae Pavel, Bobric Crenguța-Elena și Popa Cezar-Dumitru.

Cercetătorii suceveni ai USV au fost premiați cu încă o medalie de aur pentru lucrarea intitulată ”System for monitoring the activity of a person in the office”, ai cărei autori sunt Milici Laurențiu-Dan, Poienar Mihaela, Nițan Ilie, Ungureanu Constantin, Grosu Oana, Pocriș Marcel, Toader V. Eusebiu și Medrihan Nicolae.

De asemeni o medalie de argint au primit pentru lucrarea ”Automatic command control system”, ai cărei autori sunt Toader V. Eusebiu, Poienar Mihaela, Milici Mariana Rodica, Rață Gabriela, Prodan Cristina, Vlad Valentin, Nițan Ilie și Ungureanu Constantin.

În urma rezultatelor de excepție obținute în cadrul salonului, coordonatorul grupului din cadrul USV, şef lucrări dr. ing. Constantin Ungureanu, a declarat:

„Activitățile de cercetare și inventică din Universitate s-au desfășurat în condiții normale pe întreaga perioadă a acestui an, cu respectarea unor condiții care să asigure siguranța celor implicați. Am încurajat și sprijinit mereu studenții care doresc să-și dezvolte abilitățile de inventator și să-și pună în valoare potențialul creativ, punându-le la dispoziție infrastructura necesară lucrului de la distanță”.