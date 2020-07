Diplome și plachete

În condițiile speciale ale anului școlar 2019-2020, conducerea Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava a încercat să nu întrerupă seria tradiționalei manifestări de încheiere a anului școlar, „Gala olimpicilor ștefaniști”, și a acordat diplome de excelență, premii modeste, dar meritate și multe aplauze pentru 62 de elevi ai colegiului care, pe parcursul anului școlar, au excelat la nivel curricular, dar și la nivel extracurricular (muzică corală, teatru, revista laureată „Joc Secund”, implicare în consiliile elevilor etc.). Aceleași diplome cu sigiliul Inspectoratului Școlar Județean Suceava și al colegiului s-au acordat și profesorilor îndrumători.

Paul-Florin Rebenciuc, liderul promoției de liceeni, absolvent cu media 10

Au fost acordate: Placheta și diploma de onoare liderului promoției de liceeni Paul-Florin Rebenciuc, absolvent cu media 10, pentru numeroasele premii naționale și internaționale obținute în cei patru ani de liceu la astronomie, astrofizică, fizică, matematică, informatică. Totodată, Paul a primit și „Marele Premiu Profesor Gheorghe Marchitan”, acordat de o comisie de selecție formată din foști elevi ai regretatului profesor, anual, pentru absolvenții cu rezultate remarcabile la matematică; Placheta și diploma de onoare pentru titlul „Elevul anului”, David-Corneliu Turturean, pentru rezultate la astronomie, astrofizică, fizică, matematică, informatică; „Marele Premiu Profesor Gheorghe Marchitan” a fost acordat și absolventului Daniel Todașcă. Au fost premiați și elevii cu media 10 obținută la examenele naționale: Sandra Dulgheriu și Eliza-Elena Niță la gimnaziu; Iuliana-Georgiana Dobincă, Călin Stafie și Alina-Elena Țugui -liceeni. Nu au fost omiși nici cei mai tineri ștefaniști: Tudor Amorăriței și Andrei Sava, liderii testării la înscrierea în clasa a V-a.

Susținători

Opțiunile de manifestare a talentului sunt diverse chiar la același elev (Șerban Orza, clasa a IX-a, performează la matematică, informatică, fizică, dar și dans sportiv, Maria Verciuc, clasa a IX-a, are premii internaționale la natație, dar și succes la concursul de lectură și abilități pentru viață, Diana-Maria Biciușcă, deja în admitere la Facultatea de Drept, premiată la olimpiada de religie, membru important al Coralei „Ciprian Porumbescu”, multiplă medaliată internațional, dar și redactor cu aport esențial la revista laureată și în acest an „Joc Secund” etc.). Sponsorul tradițional al manifestării a fost SC Tehnoworld Fălticeni, prin managerul ing. Gabriela Pavel.

„Au avut amabilitatea să stimuleze elevii noștri și SC Altfel Suceava, prin managerul dl ing. Adrian Rusu, și organizația caritabilă Children Skills for Life din Statele Unite, prin intermediul celebrei noastre absolvente dna Cleopatra Căbuz, care a premiat podiumul galei: Paul Rebenciuc, David Turturean și Dragoș-Andrei Sîrghi, primii clasați, prin adiționarea punctelor acordate conform Regulamentului colegiului pentru participarea la diversele competiții”, a spus profesorul Dan Popescu, directorul Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava.

Elevii și profesorii care au participat la gala performerilor ștefaniști au purtat măști și au respectat distanța socială impusă de pandemia de COVID-19.