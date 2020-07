Recompensă

Coordonatorul Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS), pr. Justinian Cojocar, de la Biserica ”Sf. Dumitru” din municipiul Suceava, organizează în fiecare an o excursie pentru voluntarii din asociație care își dedică timpul liber oamenilor nevoiași, dar care nu neglijează nici școala, unde au rezultate foarte bune.

De această dată, părintele Justinian Cojocar le-a propus tinerilor voluntari să facă rafting pe Bistrița, cu barca și caiacul. „Apa e numai bună. Apoi mergem la Slătioara de Stulpicani, unde m-am născut și am copilărit. O să ne plimbăm prin pădure, mâncăm fragi, culegem hribi, îi facem pe grătar cu oleacă de sare deasupra, o bunătate. Sigur găsim și vinețele și le facem pane cu mujdei de usturoi. Avem locul nostru într-o poiană și jucăm fotbal. După aceea, ni se face foame grozavă și mergem la stână. Avem grătar, balmoș, lapte acru, caș, urdă, mămăligă. O să facem poze. Abia așteptăm momentul acela, care nu este foarte îndepărtat. Joia viitoare, pe 9 iulie, evadăm în natură. Le e dor și lor, și mie. Mergem în caravană cu 5 mașini de câte 8 locuri fiecare, suntem pregătiți. Când vrem ceva, îl luăm pe Dumnezeu în ajutor și tot înainte!”, ne-a spus părintele Cojocar, care nu poate să uite ce efort au făcut voluntarii ATOS, mai ales în perioada 16-24 martie 2020, în plină pandemie Covid-19, pentru a-i ajuta pe bătrânii aflați la domiciliu, bolnavi și neajutorați, și pe persoanele aflate în izolare.

Fără nici o ezitare, fără frică, tinerii le-au făcut cumpărăturile acestor bătrâni sau persoanelor aflate în izolare, le-au cumpărat medicamente, le-au plătit facturile, le-au spus o vorbă bună. Au fost în prima linie și ei. Sunt eroi! Merită această excursie și merită tot respectul nostru.

Răsplătiți pentru muncă

În toată această perioadă grea pentru toată lumea, tinerii, elevii din ATOS nu au neglijat nici școala. „Știam că vor avea rezultate grozave, pentru că sunt tineri deosebiți. Mă bucur că îi am alături în ATOS, mă bucur că lor le e drag să fie împreună cu ceilalți tineri la fel de minunați, la toate acțiunile noastre. N-au refuzat voluntariatul în perioada grea de carantină, când noi am sărit în ajutorul necăjiților și al oamenilor bătrâni, bolnavi, aflați în dificultate. S-au bucurat ajutând și au învățat cu nădejdea că Dumnezeu va răsplăti munca. În toiul examenelor au avut dragoste și au stat la Raclă, la Sfântul Ioan cel Nou, așa cum i-am rânduit, din 4 în 4 ore, timp de două zile. Sunt exemple pentru tineri! Și eu am de învățat multe lucruri de la acești tineri. Cinste lor, părinților și profesorilor! Mă bucur că au fost medii mari pentru toți elevii și s-au luat mulți de 10, patru note de 10 la bacalaureat fiind de la Colegiul Național <Petru Rareș> Suceava, unde sunt profesor și unde este incredibil să fii și elev, și profesor”, a adăugat coordonatorul ATOS, pr. Cojocar.

Exemple de urmat

Toți voluntarii ATOS merită felicitați, merită încurajați să meargă pe acest drum al credinței, al faptelor bune, al întrajutorării, al solidarității, al respectului față de muncă. Amintim doar câteva nume, câțiva elevi care s-au remarcat în mod deosebit și la școală: Cezara Teona Zaharia, de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, care a obținutpremiu special la Olimpiada Națională de Biologie după ce a luat locul I pe județ (2019) și numeroase premii II și III la concursuri și olimpiade județene la germană, engleză, fizică (2017-2020); Teodor Marcan, de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, care a obținut 10 la bacalaureat, este olimpic național la geografie, Mențiune (2018) și Premiul special la Olimpiada Interdisciplinară „Stiințele pământului” (2018), Premiu special al Societății de Geografie din România la etapa Națională a Olimpiadei de Geografie (2019). Teodor a obținut și Diploma de Onoare a Colegiului Național „Petru Rareș” (2020); Mihail Mihnea Moruz – Colegiul Național „Petru Rareş” Suceava - este olimpic național la fizică (2019 și 2020) și are numeroase premii II la Olimpiada Județeană de Fizică; Andreea Gînga - Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava (Premiul I la Olimpiada Națională de Franceză (2019), Premiul III la Olimpiada Internațională de Franceză, proba orală pe echipe (2019), Premiul II la Concursul Național de Traduceri „Corneliu Popescu” (2019).

Puteți să vă înscrieți în ATOS

Părintele Justinian Cojocar nu a uitat să-l amintească pe voluntarul Adrian Petraș, care a făcut gimnaziul la Colegiul „Petru Rareș” Suceava, apoi s-a transferat la un colegiu din Iași, pentru că părinții lui lucrează în Iași. Adrian este în Grupa de Cateheză a părintelui Cojocar de 8 ani și în ATOS încă de la înființare. A făcut eforturi mari să ajungă cât mai des la acțiunile ATOS. „Este un băiat grozav, îi sunt și duhovnic și mă bucur că vrea să dea la medicină, dar și la teologie”, a spus părintele. Adrian Petraș a obținut 9,96 la examenul de bacalaureat din acest an. În liceu, și-a trecut în palmares un Premiul I la Olimpiada Națională de Religie, Premiul special la Sesiunea Națională de Comunicări Științifice de Biologie, premii la olimpiadele de fizică și biologie.

„Îi felicităm pe toți tinerii care au susținut anul acesta examenele de evaluare națională și bacalaureat. În ciuda unui an greu, plin de boală și frică, de incertitudini și pregătire anevoioasă, tinerii au reușit să treacă, cu mult curaj, prin focul examenelor. Împletind voluntariatul cu învățatul conștiincios, tinerii ATOS angrenați în examene au reușit rezultate excepționale. Avem două note de 10 curat: Zaharia Cezara Teona, la evaluarea națională, și Marcan Teodor, la bacalaureat. Mihail-Mihnea Moruz a luat bacalaureatul cu 9,75 (înainte de contestații), Coțofrei Andrei și Gînga Andreea au obținut 9,56, iar Alexandru Holovenciuc a terminat cu 8,20. Emilian Marcan a obținut 9,37 la evaluarea națională. Cu Dumnezeu în suflet veți birui mereu!”, a mai completat pr. Cojocar.

Dacă acești elevi sunt exemple pentru voi, dacă vă plac acțiunile în care sunt implicați, dacă vă inspiră poveștile lor puteți să le scrieți, să-i contactați pe https://www.facebook.com/atos.suceava/, pentru că părintele Justinian Cojocar, coordonatorul ATOS, vrea ca numărul tinerilor din asociație să crească mereu, să fie o adevărată familie.