Card4All

Cum ar fi ca în baza unui card eliberat de primărie să ai acces și facilități suplimentare la diverse servicii publice, de la parcările subterane și supraterane, închirierea de mijloace moderne de transport în oraș, sau acces la muzee, patinoar, Cetatea de Scaun ori la cinema?

Aceasta este intenția municipalității sucevene, prin intermediul proiectului “CARD4ALL - Oraș accesibil pentru toți cetățenii”.

“Vrem ca în baza acestui card să oferim sucevenilor multiple facilități, de la reduceri la plata taxelor de parcare, la închirierea de biciclete sau trotinete, până la încărcarea vehiculelor electrice”, a explicat viceprimarul Lucian Harșovschi, care se ocupă de implementarea programului.

O întâlnire pe această temă a avut loc săptămâna aceasta, la sediul Primăriei Suceava, ideile puse în discuție urmând să se concretizeze în prima parte a anului viitor.

“Una dintre strategiile de dezvoltare urbană este aceea de a implementa componenta smart în majoritatea domeniilor și de-a lungul timpului am demarat și implementat diverse proiecte în acest sens. În cadrul acestei întâlniri am discutat despre implementarea unui card pentru cetățeni, un instrument unic și inteligent, prin care să oferim acces facil, rapid și în condiții sigure la: serviciile de transport public, parcările publice supraterane și subterane, stațiile de încărcare pentru vehicule electrice, închirierile de biciclete/trotinete electrice, precum și la o serie de obiective: muzee; patinoar; Cetatea de Scaun; bibliotecă; cinema. Implementarea acestui proiect, împreună cu o serie de alte proiecte pe această temă, precum digitalizarea serviciilor oferite de primărie, va îmbunătăți calitatea vieții sucevenilor, plasând totodată municipiul în rândul orașelor europene care beneficiază deja, sub diferite forme, de astfel de proiecte inteligente”, a spus viceprimarul Lucian Harșovschi.

Proiectul “CARD4ALL - Connecting Cities, Citizens and Services - Oraș accesibil pentru toți cetățenii” este cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programul de cooperare teritorială URBACT III.