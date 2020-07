Singurul din județ

Călin Stafie, absolvent al Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava, este singurul elev din județ care a obținut 10 pe linie la bacalaureat, după ce, în anul 2016, a fost notat cu 10 la evaluarea națională, fiind pe listele Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Suceava. El spune că nota de la evaluarea națională, de acum 4 ani, l-a motivat să-și dorească ca și la bacalaureat să atingă aceeași performanță. Și a reușit. Cu multă muncă, cu multă determinare, dar și cu o voință de campion. Pentru că tânărul Călin Stafie face de 8 ani sport de performanță, înot, unde a obținut și mai multe premii, sport care, spune el, a avut o contribuție substanțială în rezultatele sale școlare. Pentru Călin, sportul este un hobby care îl ajută să-și mențină atât condiția fizică, cât și echilibrul mental și emoțional. El consideră că fiecare tânăr ar trebui să își găsească un echilibru între studiu și pasiuni atunci când se gândește la cariera pe care vrea să o urmeze. Pe lângă sport, tânărul mai are ca hobby filmele, jocurile pe calculator, călătoriile. Mottoul său este „A champion needs a motivation above and beyond winning”.

„Am ales să studiez în țară deoarece sunt convins că învățământul românesc este de calitate”

Călin ne-a spus că în toți acești ani au fost oameni dragi care i-au fost alături.

„În primul rând, aș dori să le mulțumesc în mod special părinților mei, care m-au ajutat și m-au sprijinit în tot ceea ce am făcut, chiar dacă alegerile mele nu erau întotdeauna pe placul lor. Succesul meu se datorează atât profesorilor care m-au îndrumat și m-au pregătit pentru acest examen al maturității, cât și prietenilor și colegilor care au fost lângă mine când am avut nevoie de ei, oferindu-mi sprijinul lor”, ne-a spus Călin.

Ca orice tânăr, are visuri și dorește să aibă o carieră de succes. Intenționează să își continue studiile universitare la Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității București, sperând ca pe viitor să devină un bun programator. „Am ales să studiez în țară deoarece sunt convins că învățământul românesc este de calitate”, susține tânărul de 10. El consideră că pentru a reuși să-ți îndeplinești visurile, fiecare trebuie să muncească și să-și dorească să devină cel mai bun, fiind conștient de beneficiile care vor ieși la iveală în viitorul apropiat. Călin Stafie este un exemplu pentru generațiile de elevi care vin din urmă, un exemplu că se poate, că dacă îți dorești să ajungi campion, să ajungi în vârful piramidei poți, dar pentru asta trebuie să muncești mult, să crezi mult în forțele tale și să te autodepășești. Călin a ajuns în top și acolo vrea să rămână în continuare, în anii de facultate, iar, mai apoi, ca programator. Nimic nu îi stă în cale, pentru că știe foarte bine ce-și dorește și unde îi este locul. Echipa Monitorului de Suceava îl felicită pe acest tânăr ambițios pentru performanțele sale și îi urează mult succes în continuare.